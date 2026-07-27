Zazie porte plainte contre Jean Messiha après la diffusion d’une fausse citation attribuée à la chanteuse

Zazie annonce son intention de porter plainte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une fausse citation la concernant. Le message, attribué à Jean Messiha, appelait ses admirateurs à faire barrage à l'extrême droite. La chanteuse dénonce une usurpation de son identité et une atteinte à son image, engageant une procédure judiciaire.

Zazie a annoncé son intention de déposer une plainte pénale après la diffusion sur les réseaux sociaux de propos politiques qu’elle assure n’avoir jamais tenus. La chanteuse vise directement Jean Messiha, qui avait partagé la veille une photographie de l’artiste accompagnée d’une longue citation présentée comme une déclaration authentique. Dans cette publication, désormais supprimée, les propos attribués à Zazie appelaient notamment ses admirateurs à faire barrage à l’extrême droite.

« Je demande à mes fans de faire barrage à l’extrême droite, déjà pour mes convictions et également pour la liberté de chacun. L’islamisme n’existe pas : l’extrême droite vous manipule », pouvait-on lire à côté de son portrait. Zazie affirme n’avoir jamais prononcé ni écrit ces phrases. Pour l’artiste, cette publication ne constitue donc pas une simple erreur ou une interprétation de ses positions, mais l’utilisation de son identité et de son image pour lui attribuer un message politique inventé.

La chanteuse dénonce des propos entièrement fabriqués

Après avoir été alertée par plusieurs internautes, Zazie a réagi publiquement sur son compte X. Elle explique que de faux messages circulent depuis plusieurs jours en son nom et annonce avoir décidé de saisir la justice. « Depuis quelques jours, des posts circulent sur internet, m’attribuant des propos que je n’ai jamais tenus. Il s’agit a minima d’une atteinte à mon image et d’une usurpation de mon identité. J’ai donc décidé de déposer plainte pénalement », a-t-elle déclaré.

La chanteuse a également remercié les personnes qui l’ont avertie de l’existence de ces publications. Sa réaction vise à couper court à toute confusion sur l’origine de la déclaration et à empêcher que la citation continue d’être relayée comme une prise de position réelle. Le message attribué à Zazie avait une portée particulièrement sensible puisqu’il associait son nom à une déclaration sur l’extrême droite et l’islamisme. La formulation, très directe, pouvait laisser croire que l’artiste avait pris publiquement position dans le débat politique en tenant des propos qu’elle conteste formellement.

Jean Messiha a supprimé la publication

Jean Messiha a depuis retiré le message concerné de son compte. Cette suppression n’a toutefois pas mis fin à la polémique, la publication ayant déjà été vue, commentée et relayée sur les réseaux sociaux. Des captures d’écran ont également continué à circuler après son retrait. La fausse citation reste ainsi susceptible d’être reprise hors de son contexte ou présentée comme authentique, malgré le démenti catégorique de la chanteuse. Zazie ne précise pas encore la date exacte à laquelle sa plainte sera formellement déposée ni les qualifications juridiques qui seront finalement retenues par son avocat. Elle évoque néanmoins explicitement une atteinte à son image et une usurpation de son identité.

Une affaire désormais portée sur le terrain judiciaire

L’annonce de Zazie ouvre désormais une possible procédure judiciaire. Les enquêteurs devront notamment déterminer les conditions dans lesquelles la citation a été créée, publiée et attribuée à l’artiste, ainsi que les responsabilités éventuelles liées à sa diffusion. La justice devra aussi examiner la portée de la publication, le nombre de personnes ayant pu la consulter et les conséquences possibles pour l’image de la chanteuse. De son côté, Zazie a clairement démenti être à l’origine des propos diffusés. Son message ne laisse aucune ambiguïté : elle considère que son nom et son visage ont été utilisés pour donner de la crédibilité à une déclaration politique fabriquée et entend désormais obtenir une réponse pénale.