Il a menti ! Elon Musk prétend ne pas connaître Xavier Niel, alors qu’il l’avait accusé de proxénétisme en 2025

Elon Musk déclare ne pas connaître Xavier Niel, ignorant les accusations de proxénétisme qu'il lui avait reprochées en 2025. Malgré une attaque publique virulente basée sur le passé judiciaire de Niel, Musk tente de discréditer une anecdote mise en avant par ce dernier, révélant ainsi une contradiction à ses propos.

Elon Musk affirme aujourd’hui n’avoir « aucune idée » de l’identité de Xavier Niel. Une version impossible à défendre. Le propriétaire de X avait personnellement répondu au fondateur de Free le 10 février 2025, après avoir été traité de « connard » sur France 2. Il avait même ressorti son passé judiciaire pour l’accuser publiquement d’avoir été proxénète. Elon Musk savait donc parfaitement qui était Xavier Niel.

Elon Musk tente de faire passer Xavier Niel pour un affabulateur

L’affaire est partie d’un extrait de Comment devenir milliardaire, le spectacle de Xavier Niel diffusé sur Canal+. Sur scène, le fondateur de Free raconte une rencontre avec Elon Musk dans les catacombes de Paris. Son anecdote laisse entendre que les deux hommes ont déjà échangé directement. Lorsque la vidéo arrive jusqu’à Elon Musk sur X, le milliardaire américain répond sèchement : « No idea who this guy is », soit « Aucune idée de qui est ce type ». Elon Musk présente le Français comme un parfait inconnu et jette directement le doute sur son témoignage. Dans les heures suivantes, Xavier Niel est accusé par certains internautes d’avoir inventé sa relation avec Elon Musk. Le patron de Free réplique alors en publiant d’anciens courriels datant de février 2014, présentés comme des échanges entre les deux hommes. Ces messages montrent qu’un contact avait bien existé. Mais une preuve encore plus évidente contredit aujourd’hui Elon Musk : sa propre réaction publique de février 2025.

En février 2025, Elon Musk savait exactement qui était Xavier Niel

Le 10 février 2025, Xavier Niel est interrogé sur France 2 à propos d’Elon Musk. Le fondateur de Free reconnaît d’abord les qualités entrepreneuriales du patron de Tesla, avant de l’attaquer violemment. « Je pense que c’est le plus grand entrepreneur du monde, et à côté de ça un garçon qu’on va qualifier au minimum de complexe. Et je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard, voilà », déclare Xavier Niel. La réponse d’Elon Musk tombe quelques heures plus tard sur X. Le milliardaire américain identifie parfaitement Xavier Niel et choisit de l’attaquer sur son passé passé. « Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées », écrit Elon Musk.

Elon Musk connaissait donc bien l’identité de Xavier Niel. Il savait qu’il avait été incarcéré. Il connaissait l’affaire judiciaire liée à ses anciens investissements dans des peep-shows. Il disposait donc d’informations suffisamment précises pour lancer une attaque personnelle contre lui. Un homme dont on ignore totalement l’identité ne fait pas l’objet, quelques mois plus tôt, d’une réponse aussi précise Elon Musk peut affirmer qu’il ne se souvenait plus de leur rencontre dans les catacombes. Il peut contester la proximité décrite par Xavier Niel. Il peut considérer que le Français exagère l’importance de leurs échanges. Mais il ne peut pas prétendre n’avoir « aucune idée » de qui il est.

L’attaque publiée en février 2025 faisait référence à l’incarcération de Xavier Niel en 2004. Le fondateur de Free avait été mis en examen pour proxénétisme aggravé et recel d’abus de biens sociaux dans une affaire liée à plusieurs établissements pour adultes. Il avait été placé en détention provisoire à la prison de la Santé le 28 mai 2004 et y était resté environ un mois. Précision : Xavier Niel n’a jamais été condamné pour proxénétisme. Un non-lieu avait été prononcé en sa faveur sur ce chef d’accusation en août 2005. Il avait ensuite été condamné en 2006 à deux ans de prison avec sursis et 250 000 euros d’amende pour recel d’abus de biens sociaux.

« On va régler ça au Lidl »

Pour rappel, Xavier Niel avait répondu à cette attaque avec une formule devenue virale : « On va régler ça au Lidl. » Cette réponse humoristique faisait référence à une plaisanterie précédente sur les réseaux sociaux, dans laquelle un internaute avait proposé au fondateur de Free de régler un différend devant un magasin Lidl. L’échange entre les deux milliardaires avait fait le tour des réseaux sociaux. Elon Musk ne peut donc pas ignorer l’identité de son « adversaire »…