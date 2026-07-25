Incendies : 2026 dépasse déjà le record de 2022 avec 69.473 hectares brûlés

La France a déjà enregistré plus de 80 000 hectares brûlés par des incendies depuis le début de l'année 2026, dépassant le précédent record de 2022 de 3 136 hectares. La Gironde et les Landes sont particulièrement touchées, entraînant des évacuations massives. La situation demeure critique avec des prévisions de chaleur extrême et des conditions favorables aux feux.

La France a franchi un seuil inédit avant même la fin du mois de juillet. Depuis le 1er janvier 2026, 80 000 hectares ont été ravagés par les incendies, contre 66 337 hectares sur l’ensemble de l’année 2022. Le précédent record de la série de mesures commencée en 2006 est donc dépassé de 3 136 hectares, alors que la période estivale est encore loin d’être terminée.

Le record annuel de 2022 battu en sept mois

L’année 2022 était jusqu’ici la référence la plus sombre des deux dernières décennies. Les immenses incendies de Gironde, notamment à La Teste-de-Buch, Landiras et Hostens, avaient alors porté le bilan annuel à plus de 66 000 hectares brûlés. Quatre ans plus tard, ce total est déjà dépassé en seulement sept mois. Le chiffre de 2026 représente également plus du double des quelque 30 000 hectares détruits pendant toute l’année 2025 en France. La progression a été particulièrement rapide au cours du mois de juillet. À la mi-juillet, le bilan dépassait légèrement 42 000 hectares. Quelques jours plus tard, il atteignait environ 46 000 hectares, avant de bondir à près de 70 000 hectares sous l’effet des nouveaux incendies dans le Sud-Ouest.

La Gironde et les Landes de nouveau frappées

Les incendies qui touchent la Gironde et les Landes ont lourdement aggravé le bilan national. Autour du bassin d’Arcachon, des dizaines de milliers d’habitants et de vacanciers ont dû quitter leurs logements, leurs campings ou leurs lieux de séjour face à l’avancée des flammes. Le feu parti du secteur de Saumos s’est propagé vers la presqu’île de Lège-Cap-Ferret, parcourant plus de 10 000 hectares. Plusieurs villages ont été évacués, tandis que des moyens terrestres et aériens venus de différentes régions françaises et de plusieurs pays européens ont été mobilisés. Un autre incendie déclaré près de Biscarrosse a entraîné de nouvelles évacuations dans les Landes. Ces feux se sont ajoutés aux incendies déjà enregistrés depuis le début de l’année dans le Var, en Bretagne, dans le sud de la France et jusqu’en région parisienne. La forêt de Fontainebleau a notamment connu en juillet un incendie d’une ampleur exceptionnelle pour ce massif.

Un décompte satellitaire régulièrement actualisé

Les 69 473 hectares correspondent aux surfaces cartographiées par le système européen EFFIS à partir d’images satellitaires. Le dispositif comptabilise principalement les incendies d’environ 30 hectares ou davantage qui touchent au moins partiellement une zone boisée. Les périmètres sont redessinés au fur et à mesure de l’arrivée d’images plus précises. Le bilan peut donc continuer à augmenter, y compris après la maîtrise d’un incendie. Les petites zones intactes situées à l’intérieur d’un périmètre brûlé sont retirées lorsque les images permettent de les identifier. Ce mode de calcul explique la différence avec les chiffres communiqués par les autorités françaises. Samedi, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez évoquait environ 50 000 hectares parcourus par les flammes et 32 incendies encore en cours. Les données nationales et satellitaires ne reposent pas sur les mêmes critères, les mêmes seuils ni le même rythme d’actualisation.

Le danger reste extrême dans une partie du pays

La situation demeure particulièrement tendue dans le Sud-Ouest. Les prévisions européennes placent une partie de cette région en danger d’incendie « très extrême », avec des zones à risque élevé s’étendant vers l’ouest et le centre de la France. Les températures élevées, le manque de pluie, la sécheresse de la végétation et les vents changeants compliquent le travail des pompiers. Plus de 1 000 militaires doivent également être engagés en soutien des secours dans les zones les plus touchées. Le record de 2022 est désormais dépassé, mais le bilan de 2026 reste provisoire. Les mois d’août et de septembre figurent habituellement parmi les périodes les plus exposées aux feux de forêt. Chaque nouvel incendie et chaque réévaluation des zones déjà parcourues par les flammes peuvent encore alourdir un total qui atteint déjà un niveau inédit depuis le début du suivi satellitaire européen.