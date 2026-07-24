L’OMS alerte sur une hausse de 57 % des feux de forêt en Europe depuis 2022

L'OMS signale une augmentation de 57 % des feux de forêt en Europe depuis 2022, avec des impacts sanitaires préoccupants. Les incendies, notamment au Portugal et en Espagne, libèrent d'importantes quantités de polluants. L’organisation appelle les gouvernements à instaurer des alertes et incite les populations à adopter des mesures de protection.

L’Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d’alarme : les incendies de forêt se multiplient et s’intensifient sur le continent européen, avec des conséquences sanitaires qui dépassent largement les zones touchées par les flammes.

Depuis 2022, le nombre de feux de forêt a progressé de 57 % dans l’ensemble de la Région européenne de l’OMS. Cette année, le Portugal et l’Espagne ont chacun enregistré une hausse de 100 % par rapport à la même période en 2025. Du 1er janvier au 22 juillet, 1 254 incendies ont été détectés en Europe, libérant plus de 8,31 millions de tonnes de CO₂ dans l’atmosphère.

L’an dernier, environ 2,2 millions d’hectares avaient brûlé sur le continent. Au 22 juillet de cette année, 254 388 hectares étaient déjà détruits, selon les données du Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS). Cet été, des incendies se sont déclarés en France, en Allemagne, en Grèce, en Espagne et au Portugal. Des pompiers ont perdu la vie en combattant les flammes en France et en Italie.

« Avec le changement climatique qui réchauffe la planète, nous devons nous préparer à des feux de forêt plus fréquents et plus intenses », a déclaré Hans Henri P. Kluge, directeur de l’OMS Europe. Il souligne que les effets sanitaires « vont bien au-delà des flammes ».

La fumée des incendies peut en effet parcourir des centaines de kilomètres et dégrader la qualité de l’air loin des zones sinistrées. Elle charrie un mélange de polluants dangereux : particules fines PM2,5, dioxyde d’azote, ozone, hydrocarbures aromatiques et plomb. Quand les feux atteignent des habitations ou des bâtiments, ils libèrent également des substances toxiques issues des appareils électroniques, des meubles, des plastiques et des peintures.

« La fumée peut parcourir de longues distances, aggraver les maladies cardiovasculaires et respiratoires et affecter la santé mentale, en particulier chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques », a précisé Hans Henri P. Kluge.

Face à cette menace croissante, le responsable de l’OMS Europe appelle les gouvernements à mettre en place des « alertes rapides concernant les feux de forêt, la météo et la qualité de l’air, des conseils de santé clairs et un accès facilité aux soins primaires et aux services d’urgence ». Il recommande aux populations vivant dans les zones touchées de s’éloigner des incendies actifs, d’éviter les déplacements non indispensables et de porter un masque de protection bien ajusté en cas de sortie à proximité de fumées.