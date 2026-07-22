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Découvrez le visage des deux pompiers tués dans un incendie en Gironde

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Découvrez le visage des deux pompiers tués dans un incendie en Gironde
Découvrez le visage des deux pompiers tués dans un incendie en Gironde

Les visages des deux sapeurs-pompiers morts mardi lors d’un violent incendie en Gironde ont été dévoilés. Anthony Berthome et Wilfried Schmitter étaient tous les deux pompiers professionnels au centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles. Leur camion-citerne s’est retrouvé encerclé par les flammes alors qu’ils combattaient un feu de pins près de l’aéroport de Bordeaux.

Deux pompiers professionnels de Saint-Médard-en-Jalles

Anthony Berthome et Wilfried Schmitter faisaient partie des équipes envoyées sur l’incendie dès les premières minutes. Le sinistre, qui s’est déclaré mardi après-midi à proximité de l’aéroport de Bordeaux, a mobilisé d’importants moyens avant d’être finalement fixé. Les deux hommes appartenaient au centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles. Leurs identités et leurs photographies ont été rendues publiques mercredi, 24 heures après le drame.

Un hommage doit leur être rendu ce jeudi à 18h30 à Saint-Médard-en-Jalles. Pompiers, proches, élus et habitants sont attendus pour saluer la mémoire des deux soldats du feu.

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Leur camion-citerne encerclé par les flammes

Anthony Berthome et Wilfried Schmitter étaient arrivés sur les lieux « dans les premières minutes de la phase d’attaque du feu ». Les équipes ont rapidement été confrontées à des conditions particulièrement dangereuses. Le contrôleur général Marc Vermeulen a évoqué une situation « très défavorable », notamment en raison de vents tournants. Ces brusques changements de direction ont rendu la progression de l’incendie difficile à anticiper et ont placé les pompiers face à un feu extrêmement violent. Le camion-citerne dans lequel se trouvaient les deux hommes s’est alors retrouvé « piégé » au cœur du brasier. Les flammes atteignaient entre 20 et 30 mètres de hauteur dans cette zone boisée composée de pins.

Les circonstances précises du drame restent à établir

Les conditions exactes dans lesquelles le véhicule a été encerclé ne sont pas encore totalement connues.Les vents tournants, la violence du brasier et la hauteur des flammes figurent parmi les premiers éléments avancés pour expliquer le piège qui s’est refermé sur leur véhicule.

Une profession endeuillée

La mort d’Anthony Berthome et de Wilfried Schmitter plonge le centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles dans le deuil. Les deux hommes ont perdu la vie alors qu’ils affrontaient l’un des moments les plus dangereux d’un incendie, lorsque les équipes tentent de stopper sa propagation dès les premières minutes. Le drame rappelle les risques extrêmes auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers lors des feux de forêt, particulièrement lorsque le vent change brutalement de direction et que les flammes progressent dans une végétation sèche et dense. Jeudi soir, Saint-Médard-en-Jalles rendra hommage à Anthony Berthome et Wilfried Schmitter, deux pompiers morts en combattant les flammes.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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