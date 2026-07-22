C’était un 22 juillet : Attentat de l’hôtel du Roi David

Le 22 juillet 1946, une violente explosion détruit une partie de l’hôtel du Roi David, à Jérusalem, faisant 91 morts et des dizaines de blessés. Revendiquée par l’Irgoun, une organisation sioniste clandestine, cette attaque vise le siège de l’administration britannique en Palestine. L’attentat, l’un des plus meurtriers de la fin du mandat britannique, accélère la remise en question de la présence de Londres dans la région et s’inscrit dans les événements qui mèneront à la création de l’État d’Israël deux ans plus tard.

Une Palestine sous haute tension

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Palestine est administrée par le Royaume-Uni dans le cadre d’un mandat confié par la Société des Nations en 1922. Les tensions s’y multiplient. Les autorités britanniques limitent l’immigration juive afin de préserver un équilibre avec les populations arabes, une politique vivement contestée par une partie du mouvement sioniste, notamment après la Shoah et le sort des survivants cherchant à rejoindre la Palestine.

Face à Londres, plusieurs organisations juives clandestines poursuivent des stratégies différentes. La Haganah, proche de l’Agence juive dirigée par David Ben Gourion, privilégie généralement une approche plus mesurée. À l’inverse, l’Irgoun, commandé par Menahem Begin, et le Lehi estiment que la lutte armée est devenue indispensable pour mettre fin au mandat britannique.

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Le 29 juin 1946, les autorités britanniques lancent l’opération Agatha. Des milliers de personnes sont arrêtées et d’importants documents sont saisis dans les locaux de l’Agence juive. Pour les groupes clandestins, cette vaste opération constitue un tournant et conduit à préparer une riposte spectaculaire.

Une attaque contre le cœur du pouvoir britannique

L’hôtel du Roi David est alors bien plus qu’un établissement de prestige. Son aile sud accueille le secrétariat du gouvernement britannique, le quartier général militaire ainsi que les services de renseignement. Il représente donc un symbole de l’autorité britannique en Palestine.

Le 22 juillet, peu avant midi, des membres de l’Irgoun, déguisés en livreurs, pénètrent dans les sous-sols de l’hôtel avec plusieurs bidons contenant des explosifs. Après avoir installé les charges, ils quittent les lieux. À 12 h 37, une déflagration d’une extrême violence provoque l’effondrement d’une partie de l’édifice.

L’attentat fait 91 morts et 46 blessés. Les victimes sont de nationalités diverses : Britanniques, Arabes palestiniens, Juifs palestiniens, mais aussi Arméniens, Grecs, Russes et Égyptiens. L’Irgoun affirmera avoir tenté d’avertir les autorités afin de permettre une évacuation avant l’explosion. Les responsables britanniques ont toujours contesté cette version, affirmant n’avoir reçu aucun avertissement exploitable avant la détonation.

Un tournant vers la fin du mandat britannique

L’attentat suscite une vive émotion à travers le monde. David Ben Gourion et la Haganah condamnent l’opération et prennent leurs distances avec l’Irgoun, qui assume seul la responsabilité de l’attaque.

Pour le gouvernement britannique, cet attentat illustre l’impasse dans laquelle se trouve le mandat palestinien. Le maintien de dizaines de milliers de soldats sur place devient de plus en plus coûteux et politiquement difficile. En février 1947, Londres décide de confier le dossier palestinien à l’Organisation des Nations unies.

Quelques mois plus tard, l’ONU adopte un plan de partage de la Palestine. Le mandat britannique prend officiellement fin le 14 mai 1948, date à laquelle David Ben Gourion proclame la naissance de l’État d’Israël. L’attentat de l’hôtel du Roi David reste aujourd’hui l’un des épisodes les plus marquants et les plus controversés de cette période, tant par son lourd bilan humain que par son impact sur l’histoire du Proche-Orient.