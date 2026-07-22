Deutsche Bank perquisitionnée à Francfort pour fraude fiscale présumée

Le parquet a fouillé mercredi le siège de Deutsche Bank à Francfort dans le cadre d’une enquête sur des déclarations fiscales frauduleuses imputées à sa filiale Postbank entre 2008 et 2010. C’est la troisième perquisition connue du siège cette année.

Deutsche Bank a confirmé mercredi matin que des enquêteurs du parquet avaient investi ses locaux principaux à Francfort. L’établissement précise qu’il est visé « en tant que tiers dans cette affaire » et qu’il coopère pleinement avec les autorités, sans donner davantage de détails.

L’enquête porte sur des opérations boursières réalisées autour des dates de versement de dividendes, une pratique qui s’est répandue pendant la crise financière déclenchée en 2007. Les autorités estiment que ce mécanisme, utilisé par la filiale Postbank entre 2008 et 2010, constituait une fraude fiscale.

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Cette perquisition s’inscrit dans une série de démêlés judiciaires pour la banque. Plus tôt dans l’année, ses locaux avaient déjà été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Des documents récemment publiés sur le financier américain Jeffrey Epstein ont par ailleurs révélé que ce dernier détenait jusqu’à quarante comptes auprès de Deutsche Bank.

Sur d’autres fronts, la ministre allemande de l’Économie et de l’Énergie, Katherina Reiche, a exclu mercredi toute nouvelle mesure de l’État pour contenir la hausse des prix du carburant. Le litre d’essence atteint désormais en moyenne 2,20 euros, contre 1,83 euro avant le début de la guerre en Iran. Une réduction de taxe de 17 centimes sur l’essence et le diesel, instaurée en mai par le gouvernement fédéral, a expiré fin juin. « Ces fonds ne sont pas disponibles actuellement dans le budget fédéral », a justifié la ministre sur RTL, rejetant également l’idée d’un plafonnement des prix proposé par des membres du Parti social-démocrate.

À Hambourg, des experts doivent présenter cet après-midi les résultats d’une analyse ADN visant à déterminer si la carcasse d’une baleine à bosse découverte au large du Danemark le 14 mai correspond bien à « Timmy », le cétacé qui avait mobilisé l’Allemagne pendant des semaines après plusieurs échouages sur les côtes de la mer Baltique au printemps.

Le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul, lui, poursuit sa tournée africaine. Après une étape à Lagos mardi, il se trouve mercredi à Abuja, capitale du Nigeria, deuxième partenaire commercial de l’Allemagne en Afrique subsaharienne. Il doit y rencontrer son homologue nigériane Bianca Odumegwu-Ojukwu et visiter le secrétariat de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La coopération économique, les minerais critiques et les questions de sécurité figurent au programme de cette visite, à laquelle participent plusieurs représentants des milieux d’affaires allemands.