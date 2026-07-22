Thales équipera les fantassins allemands avec plusieurs milliers de systèmes optroniques

Thales a signé le 21 juillet un contrat-cadre avec les forces armées allemandes pour la fourniture de systèmes de vision optronique de nouvelle génération. Plusieurs milliers d’unités seront livrées à partir de 2027, dans le cadre du programme de modernisation Infanterist der Zukunft, Erweitertes System (IdZ-ES). Ce programme, dont Rheinmetall assure la maîtrise d’œuvre, vise à renforcer les capacités opérationnelles du fantassin allemand.

Un investissement de plusieurs millions d’euros

Les systèmes de visée XTRAIM figurent parmi les équipements commandés par la Bundeswehr. Ce contrat s’accompagne d’un investissement industriel de plusieurs millions d’euros, sans que le montant précis n’ait été communiqué. L’accord positionne l’industriel français comme fournisseur stratégique de l’armée allemande pour ses équipements optroniques individuels.

Les premières livraisons interviendront dès l’année prochaine. Cette commande illustre la volonté de Berlin d’accélérer la modernisation de ses capacités terrestres, un axe prioritaire depuis le tournant stratégique amorcé face aux nouvelles menaces en Europe. Thales renforce sa présence sur le marché allemand de la défense avec ce contrat-cadre qui ouvre la voie à de futures commandes.