Rubio affirme que l’Iran traverse une crise économique et militaire profonde

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que l’Iran se trouve dans « beaucoup de difficultés », citant une hyperinflation galopante, une flambée des prix alimentaires et de graves dommages infligés à ses infrastructures militaires.

C’est depuis Manille, en marge du sommet des nations de l’ASEAN, que Marco Rubio a dressé un tableau sombre de la situation iranienne. Le chef de la diplomatie américaine a évoqué une hyperinflation qui frappe durement la population, une hausse des coûts alimentaires et des dégâts significatifs portés aux capacités militaires du pays.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de pression maximale maintenue par Washington sur Téhéran. Rubio n’a pas précisé la nature exacte des dommages militaires auxquels il faisait référence, ni les circonstances qui les auraient causés.

La tenue de ce discours lors d’un forum diplomatique régional consacré à l’Asie du Sud-Est illustre la volonté américaine de porter le dossier iranien sur tous les fronts multilatéraux, y compris ceux éloignés géographiquement du Moyen-Orient.