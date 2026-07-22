MONDE États-Unis

Rubio affirme que l’Iran traverse une crise économique et militaire profonde

Par

1 minute de lecture

Rubio affirme que l’Iran traverse une crise économique et militaire profonde
Rubio affirme que l’Iran traverse une crise économique et militaire profonde

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que l’Iran se trouve dans « beaucoup de difficultés », citant une hyperinflation galopante, une flambée des prix alimentaires et de graves dommages infligés à ses infrastructures militaires.

C’est depuis Manille, en marge du sommet des nations de l’ASEAN, que Marco Rubio a dressé un tableau sombre de la situation iranienne. Le chef de la diplomatie américaine a évoqué une hyperinflation qui frappe durement la population, une hausse des coûts alimentaires et des dégâts significatifs portés aux capacités militaires du pays.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de pression maximale maintenue par Washington sur Téhéran. Rubio n’a pas précisé la nature exacte des dommages militaires auxquels il faisait référence, ni les circonstances qui les auraient causés.

La tenue de ce discours lors d’un forum diplomatique régional consacré à l’Asie du Sud-Est illustre la volonté américaine de porter le dossier iranien sur tous les fronts multilatéraux, y compris ceux éloignés géographiquement du Moyen-Orient.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Fréquence

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une