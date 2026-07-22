Le maire de New York réclame l’arrestation de Netanyahu sur sol américain

Zohran Mamdani a appelé mardi les autorités fédérales américaines à arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’il se rend aux États-Unis, t.

Zohran Mamdani a appelé mardi les autorités fédérales américaines à arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’il se rend aux États-Unis, tout en reconnaissant ne pas disposer lui-même de ce pouvoir.

Le maire de New York n’a pas mâché ses mots. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Zohran Mamdani a qualifié Benjamin Netanyahu de « criminel de guerre, architecte d’un génocide horrible contre le peuple palestinien », avant d’exhorter le gouvernement fédéral à procéder à son arrestation si le Premier ministre israélien foule le sol américain dans le courant de l’année.

Mamdani a toutefois reconnu les limites de sa fonction : en tant que maire, il ne détient aucune autorité pour ordonner une telle arrestation. C’est pourquoi il s’est adressé directement aux autorités fédérales, seules compétentes pour agir dans ce cadre.

Cette prise de position intervient alors que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre Netanyahu, une décision qui place les États-Unis, non membres de la CPI, face à une question juridique et diplomatique sensible quant à leurs obligations en cas de visite du dirigeant israélien.