Trump taxera à 100% les médicaments génériques importés dès 2028

Donald Trump a dévoilé lundi une mesure protectionniste radicale qui cible directement l’industrie pharmaceutique mondiale. À partir d’août 2028, tous les médicaments génériques importés sur le territoire américain se verront appliquer des droits de douane de 100%. Cette annonce marque un nouveau tournant dans la politique commerciale de l’administration Trump, qui multiplie les barrières tarifaires pour favoriser la production domestique.

Relocalisation forcée de la production

La Maison-Blanche justifie cette taxation record par la volonté de relocaliser la fabrication des produits pharmaceutiques génériques aux États-Unis. Washington entend ainsi réduire sa dépendance aux importations dans un secteur jugé stratégique. Les génériques représentent aujourd’hui une part considérable du marché américain du médicament, avec une production largement externalisée en Asie et dans d’autres régions du monde.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions commerciales persistantes et pourrait bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les laboratoires étrangers disposent de deux ans pour s’adapter ou installer des capacités de production sur le sol américain. Les consommateurs américains devront composer avec une probable hausse des prix avant que la relocalisation promise ne produise ses effets.