Ukraine : le FMI débloque 690 millions de dollars pour soutenir l’économie

Le Fonds monétaire international (FMI) a validé le versement immédiat d’une nouvelle tranche d’environ 690 millions de dollars en faveur de l’Ukraine, dans le cadre de son programme d’assistance financière. Ce décaissement porte à 2,2 milliards de dollars les sommes déjà versées sur un programme global de 8,1 milliards de dollars destiné à soutenir l’économie ukrainienne depuis le début de la guerre avec la Russie.

Cette décision intervient à l’issue d’un nouvel examen du programme de financement conclu avec Kiev. Le FMI estime que les autorités ukrainiennes continuent de respecter les engagements pris, notamment en matière de stabilité macroéconomique, de lutte contre la corruption, de réformes fiscales et de politique monétaire. Malgré les bombardements russes et les conséquences économiques du conflit, l’institution juge les résultats obtenus jusqu’à présent « largement satisfaisants ».

Le FMI salue la résilience de l’économie ukrainienne

Dans son communiqué, le Fonds souligne que l’Ukraine est parvenue à préserver sa stabilité financière malgré un environnement marqué par la poursuite de la guerre et des risques toujours très élevés. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a salué la « résilience remarquable » de l’économie ukrainienne, estimant que le maintien de cette stabilité demeure la priorité immédiate du pays.

Face aux besoins financiers persistants engendrés par la guerre, l’Ukraine bénéficie d’un appui supplémentaire du FMI pour assurer la continuité de son fonctionnement économique. L’institution internationale attend en parallèle la poursuite des transformations engagées par le gouvernement ukrainien afin de renforcer durablement les finances de l’État et de faciliter la reconstruction.