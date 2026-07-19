Le Fonds vert porté à un milliard d’euros dans le budget 2027

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a annoncé dimanche 19 juillet dans La Tribune Dimanche une hausse substantielle du Fonds vert, qui atteindra un milliard d’euros dans le prochain budget. Cette enveloppe s’inscrit dans un renforcement global du budget de l’écologie prévu pour 2027. La ministre affirme vouloir donner un signal fort aux acteurs de terrain.

Priorité à l’adaptation climatique

L’objectif prioritaire affiché consiste à financer l’adaptation au changement climatique. Cette orientation marque une inflexion dans la stratégie gouvernementale, qui privilégie désormais les mesures concrètes face aux dérèglements déjà observés. Le Fonds vert finance traditionnellement des projets portés par les collectivités territoriales.

Cette annonce budgétaire intervient alors que les contraintes climatiques pèsent de plus en plus sur les finances publiques locales. Monique Barbut mise sur ce dispositif pour accélérer les chantiers d’adaptation dans les territoires les plus exposés aux risques environnementaux.