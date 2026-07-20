Des colons israéliens incendient une mosquée et une usine en Cisjordanie occupée

Dans la nuit de samedi à dimanche, une vingtaine de colons israéliens ont attaqué le village d’Al-Tuwani en Cisjordanie occupée, mettant le feu à une mosquée, deux maisons et une fromagerie.

Mohammed Rabie, président du conseil municipal d’Al-Tuwani, a décrit une attaque menée par plus d’une vingtaine de colons, dont certains portaient des masques. Leur cible principale : la mosquée Al-Taqwa, dont l’entrée a été incendiée et les murs couverts de graffitis en hébreu. Un journaliste présent sur place a pu constater les dégâts.

Au-delà du lieu de culte, les assaillants ont également mis le feu à deux habitations et à une usine de produits laitiers du village, selon le même responsable palestinien.

L’attaque s’inscrit dans un contexte de violences récurrentes attribuées à des colons dans les territoires palestiniens occupés. Al-Tuwani, village du sud de la Cisjordanie, est régulièrement exposé à des incidents de ce type depuis plusieurs années.