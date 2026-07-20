L’Iran vise Bahreïn et Koweït après une neuvième nuit de frappes américaines

L’Iran a pris pour cibles Bahreïn et Koweït après une neuvième nuit consécutive de frappes menées par les États-Unis, selon des informations rapportées depuis Abou Dhabi.
L’Iran a dirigé des actions hostiles vers Bahreïn et le Koweït à la suite d’une neuvième nuit de bombardements américains. Ces développements marquent une nouvelle escalade régionale, alors que les frappes des États-Unis se poursuivent sans interruption depuis plus d’une semaine.
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