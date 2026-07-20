MONDE Moyen-Orient

L’Iran vise Bahreïn et Koweït après une neuvième nuit de frappes américaines

20 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
L’Iran vise Bahreïn et Koweït après une neuvième nuit de frappes américaines
L’Iran vise Bahreïn et Koweït après une neuvième nuit de frappes américaines

L’Iran a pris pour cibles Bahreïn et Koweït après une neuvième nuit consécutive de frappes menées par les États-Unis, selon des informations rapportées depuis Abou Dhabi.

L’Iran a dirigé des actions hostiles vers Bahreïn et le Koweït à la suite d’une neuvième nuit de bombardements américains. Ces développements marquent une nouvelle escalade régionale, alors que les frappes des États-Unis se poursuivent sans interruption depuis plus d’une semaine.

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