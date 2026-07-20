«La douleur est immense» : Lionel Messi brise le silence après la finale perdue contre l’Espagne

Lionel Messi est sorti du silence au lendemain de la finale de la Coupe du monde perdue par l’Argentine face à l’Espagne. Très marqué au moment de recevoir sa médaille, le capitaine de l’Albiceleste a exprimé sa douleur dans un message publié sur les réseaux sociaux, tout en saluant le parcours de son équipe et le soutien du peuple argentin.

« Il faudra du temps pour que cette blessure guérisse »

Lionel Messi ne cherche pas à minimiser la déception provoquée par cette finale. « La douleur est immense, et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse », écrit l’octuple Ballon d’or, encore touché par l’échec de son équipe.

L’Argentine espérait conserver le titre remporté en 2022 au Qatar et devenir la première sélection masculine depuis le Brésil en 1962 à gagner deux Coupes du monde consécutives. Son parcours s’est arrêté à quelques minutes d’un éventuel départage aux tirs au but. Après 90 minutes sans but, Ferran Torres marque pendant la prolongation et offre à l’Espagne une victoire 1-0 ainsi que la deuxième étoile mondiale de son histoire.

Messi refuse d’effacer le parcours de l’Argentine

Malgré la défaite, Lionel Messi explique vouloir conserver les souvenirs positifs de cette Coupe du monde. Il évoque les rencontres renversées par l’Argentine, l’engagement total de ses coéquipiers et les moments vécus pendant la compétition. « Je m’accroche aussi à toutes les bonnes choses, les matchs que nous avons renversés en donnant tout », poursuit le capitaine argentin. Il souligne également le rôle des supporters, dont le soutien a accompagné l’équipe pendant tout le tournoi et lui a permis de retrouver une nouvelle fois la finale mondiale.

Lionel Messi rappelle que cette génération vient de disputer deux finales de Coupe du monde consécutives. Sacrée en 2022 face à la France, l’Argentine a cette fois échoué contre une équipe espagnole qui décroche son deuxième titre, 16 ans après son premier sacre en Afrique du Sud.

« Aujourd’hui, il est difficile d’apprécier ce que nous avons accompli »

Dans son message, Messi reconnaît que la douleur de la défaite empêche encore les Argentins de mesurer pleinement la performance réalisée. L’Albiceleste termine pourtant une nouvelle fois parmi les deux meilleures équipes du monde, quatre ans après son titre au Qatar. « Aujourd’hui, il est difficile d’apprécier ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales consécutives de Coupe du monde », écrit-il avant de remercier les supporters pour les messages reçus depuis la finale. Le numéro 10 argentin insiste sur l’unité retrouvée autour de la sélection : « Une fois encore, nous avons réussi à nous rassembler comme pays et à rester unis, en partageant l’immense fierté d’être Argentins. »

Un message de félicitations adressé à l’Espagne

Malgré sa déception, Lionel Messi termine sa prise de parole en félicitant les nouveaux champions du monde. « Je tiens également à féliciter l’Espagne pour avoir remporté le titre », écrit le capitaine argentin. Ce message tranche avec les incidents survenus après le coup de sifflet final, lorsque plusieurs joueurs argentins et espagnols se sont affrontés sur la pelouse. Messi, lui, était resté à l’écart de ces altercations avant de recevoir sa médaille de finaliste, visiblement bouleversé.

Une troisième finale mondiale dans la carrière de Messi

À 39 ans, Lionel Messi a disputé la troisième finale de Coupe du monde de sa carrière après celles de 2014 et 2022. Il devient ainsi le deuxième joueur de l’histoire du football masculin, après le Brésilien Cafu, à participer à trois finales du Mondial. Le capitaine argentin n’a pas annoncé sa retraite internationale et n’a pas confirmé que cette rencontre serait son dernier match avec l’Albiceleste. Cette finale pourrait toutefois rester sa dernière apparition dans une Coupe du monde. Messi quitte le tournoi sans une deuxième étoile consécutive, mais avec un nouveau parcours jusqu’en finale et un palmarès toujours unique avec sa sélection : la Coupe du monde 2022, les Copa América 2021 et 2024 et la Finalissima 2022.