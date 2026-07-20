La finale de la Coupe du monde 2026 continue de faire parler bien après le coup de sifflet final. Au Royaume-Uni, le quotidien britannique The Telegraph a consacré une news au sacre de l’Espagne avec un titre particulièrement sévère à l’encontre de l’Argentine. Sous l’accroche « Football 1, Crime 0 », le journal présente la victoire espagnole comme « le triomphe du football sur la brutalité argentine » (Spain win World Cup in triumph of football over Argentine thuggery). Une prise de position particulièrement tranchée qui reflète la vision du quotidien sur le déroulement de cette finale et surtout sur les incidents qui ont suivi.

Les échauffourées de fin de rencontre au cœur des critiques

Au terme de la prolongation remportée par l’Espagne, la tension est rapidement montée sur la pelouse. Des joueurs argentins et espagnols se sont retrouvés au centre d’une altercation nécessitant l’intervention de plusieurs arbitres et membres des staffs afin de séparer les protagonistes. La photographie choisie par The Telegraph pour illustrer sa une montre précisément l’un de ces affrontements, avec plusieurs joueurs des deux sélections au contact dans une scène particulièrement tendue.

« Tout autre dénouement aurait eu des allures de crime »

Dans son commentaire, le quotidien britannique estime que le scénario sportif de cette finale ne souffrait d’aucune contestation. Il écrit que « tout autre dénouement aurait eu des allures de crime », considérant que l’Espagne méritait pleinement de remporter son deuxième titre mondial au regard de sa prestation. Le journal oppose ainsi la qualité du jeu développé par la Roja aux débordements observés en fin de rencontre, expliquant le choix d’un titre aussi provocateur.

Une couverture qui fait réagir à l’international

Quelques heures seulement après sa publication, cette une a largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias étrangers. Son ton particulièrement offensif a suscité de nombreuses réactions, certains saluant une formule marquante tandis que d’autres la jugent excessive. Quoi qu’il en soit, cette couverture est devenue l’un des symboles médiatiques des suites de cette finale entre l’Espagne et l’Argentine, dont les incidents d’après-match continuent d’alimenter les débats bien au-delà du résultat sportif.