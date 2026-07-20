Harry Kane favori des bookmakers pour le Ballon d’Or : l’attaquant anglais passe devant Yamal, Mbappé et Messi

À peine la Coupe du monde 2026 terminée, les premières tendances pour le Ballon d’Or commencent déjà à se dessiner. Selon les dernières cotes des bookmakers, Harry Kane est désormais considéré comme le principal favori pour décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. L’attaquant anglais, auteur d’une saison très prolifique avec son club et d’un Mondial solide malgré la quatrième place de l’Angleterre, occupe actuellement la première position dans les estimations. Cette hiérarchie reste susceptible d’évoluer au fil des prochains mois, mais elle reflète la perception actuelle des opérateurs de paris spécialisés.

Lamine Yamal, Mbappé et Messi complètent le haut du classement

Derrière Harry Kane figurent plusieurs des plus grandes stars de la planète football. Le prodige espagnol Lamine Yamal, tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne, apparaît parmi les principaux prétendants après un tournoi exceptionnel qui a confirmé son statut de phénomène mondial. Kylian Mbappé reste lui aussi dans la course. Malgré l’élimination de l’équipe de France en demi-finale puis sa défaite contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place, le capitaine des Bleus a terminé la Coupe du monde avec un nouveau doublé et a battu le record du nombre de buts inscrits dans l’histoire de la compétition. Lionel Messi figure également parmi les favoris. L’Argentin a conduit l’Albiceleste jusqu’en finale du Mondial 2026, où elle s’est inclinée face à l’Espagne après prolongation. À 39 ans, le capitaine argentin continue de rivaliser avec les meilleurs joueurs de la planète.

Une course qui ne fait que commencer

Ces estimations ne constituent évidemment pas un classement officiel. Les bookmakers ajustent régulièrement leurs cotes en fonction des performances des joueurs, des résultats en club, des compétitions européennes et des trophées remportés au cours de la saison. Le Ballon d’Or est attribué par un jury de journalistes internationaux, qui prend en compte les performances individuelles, le palmarès collectif ainsi que le niveau affiché tout au long de l’exercice. Les prochains mois, marqués notamment par les débuts des championnats et des compétitions européennes, pourraient encore modifier considérablement la hiérarchie actuelle. Pour l’heure, Harry Kane apparaît comme le joueur le mieux placé selon les tendances des bookmakers, devant Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Lionel Messi dans une course qui s’annonce particulièrement ouverte.