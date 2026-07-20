Mondial : les Argentins tournent le dos aux Espagnols, Fabrizio Bucella retourne la situation avec une incroyable théorie cosmique

Au lendemain de la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l’Espagne face à l’Argentine, une vidéo filmée pendant la cérémonie de remise du trophée connaît un important succès sur les réseaux sociaux. Les images montrent plusieurs joueurs argentins, restés sur la pelouse après leur défaite, semblant tourner le dos au podium où les Espagnols célèbrent leur titre mondial. Cette scène, interprétée par certains comme un geste de frustration ou de désintérêt, a rapidement suscité des milliers de commentaires.

Fabrizio Bucella détourne la scène avec une explication scientifique

Le physicien et vulgarisateur scientifique Fabrizio Bucella, professeur à l’Université libre de Bruxelles, a choisi un angle totalement différent. Dans une publication devenue virale, il reprend les images de la cérémonie et pose une question inattendue : « Peut-on regarder quelqu’un en lui tournant le dos ? » Sa réponse est surprenante : oui… mais uniquement si l’Univers est fermé.

L’idée repose sur un véritable modèle cosmologique

L’explication s’appuie sur un concept réel étudié en cosmologie : celui d’un Univers fermé, doté d’une courbure positive. Dans un tel Univers, la lumière ne suivrait pas une ligne droite infinie comme on l’imagine habituellement. Elle emprunterait les géodésiques de l’espace-temps et pourrait, en théorie, effectuer un tour complet de l’Univers avant de revenir à son point de départ. Dans cette hypothèse, une personne située derrière vous pourrait donc être observée par la lumière qui revient finalement devant vos yeux. Autrement dit, il serait théoriquement possible de « regarder quelqu’un en lui tournant le dos ».

Pourquoi cette situation reste impossible aujourd’hui

Fabrizio Bucella rappelle cependant que deux conditions essentielles devraient être réunies. La première est que l’Univers soit effectivement fermé. Or les observations cosmologiques actuelles indiquent qu’il est extrêmement proche d’être plat. La seconde est que la lumière dispose d’un temps suffisant pour accomplir un tour complet de l’Univers. Or l’expansion de celui-ci rend un tel scénario irréalisable à l’échelle de son âge actuel. La conclusion est donc sans ambiguïté : dans notre Univers tel qu’il est observé aujourd’hui, les joueurs argentins ne pouvaient évidemment pas contempler les Espagnols en leur tournant le dos.

Une démonstration de vulgarisation qui amuse Internet

La publication ne prétend jamais expliquer ce qui s’est réellement passé sur la pelouse. Elle utilise simplement une scène marquante de la finale pour illustrer, avec humour, un concept complexe de relativité générale et de cosmologie. Le mélange entre football et physique a largement séduit les internautes. Beaucoup ont découvert, à cette occasion, qu’il existe bien des modèles théoriques dans lesquels la lumière pourrait revenir à son point de départ après avoir parcouru l’ensemble de l’Univers. Les Argentins ont donc certainement tourné le dos aux nouveaux champions du monde. Mais grâce à Fabrizio Bucella, cette image est devenue le prétexte à une étonnante leçon de physique, rappelant que certaines des idées les plus contre-intuitives de la science reposent sur de véritables modèles mathématiques, même lorsqu’elles ne correspondent pas à notre Univers.