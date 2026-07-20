L’Espagne remporte la Coupe du monde de foot en battant l’Argentine 1-0

L’Espagne est championne du monde ! Au terme d’une finale d’une intensité exceptionnelle, la Roja s’est imposée 1-0 après prolongation face à l’Argentine grâce à un but de Ferran Torres inscrit à la 106e minute. Longtemps tenue en échec par un immense Emiliano Martinez, la sélection espagnole a fini par faire craquer une Albiceleste héroïque, réduite à dix joueurs depuis la fin du temps réglementaire.

Une première période largement dominée par l’Espagne

Dès les premières minutes, la Roja prend le contrôle du ballon et impose son rythme. À la 5e minute, Lamine Yamal repique dans l’axe après un une-deux avec Dani Olmo et conclut lui-même l’action d’une frappe du gauche à bout portant. Emiliano Martinez réalise déjà une première parade décisive.

L’Espagne continue de monopoliser le ballon face à une Argentine incapable de sortir de son camp. À la 39e minute, une déviation de Fabian Ruiz permet à Mikel Oyarzabal d’armer une frappe à ras de terre à l’entrée de la surface. Martinez capte sans difficulté. Quatre minutes plus tard, Marc Cucurella profite d’un espace aux abords de la surface et enroule une frappe croisée qui frôle le poteau.

À la pause, la Roja domine nettement les débats. Les Espagnols se procurent les seules véritables occasions de cette première période, tandis que l’Argentine ne parvient pas à cadrer la moindre frappe.

Lisandro Martinez sort blessé, Emiliano Martinez écœure la Roja

Juste avant la mi-temps, l’Albiceleste perd Lisandro Martinez, contraint de quitter ses partenaires sur blessure. Nicolas Otamendi entre en défense centrale et se montre immédiatement précieux.

Au retour des vestiaires, l’Espagne accentue encore sa pression. Alex Baena tente sa chance de loin, Dani Olmo oblige Martinez à détourner une frappe dangereuse, Gonzalo Montiel réalise un tacle salvateur devant Marc Cucurella et Ferran Torres place une tête captée par le gardien argentin.

Les occasions se succèdent. Pedri voit sa reprise stoppée avant que Pau Cubarsi ne soit lui aussi repoussé par Martinez. À la 81e minute, Aymeric Laporte place une tête puissante sur corner, mais le gardien argentin réalise une nouvelle parade décisive.

L’Argentine termine à 10 mais arrache la prolongation

Longtemps inoffensive, l’Argentine se procure enfin une énorme situation dans le temps additionnel. Lionel Messi se présente dans la surface espagnole, mais Rodri effectue un retour exceptionnel et bloque sa tentative au dernier moment.

Dans la foulée, Enzo Fernandez intervient en retard sur Pau Cubarsi. Déjà averti, le milieu argentin reçoit un deuxième carton jaune et est expulsé. Réduite à dix, l’Albiceleste résiste malgré un ultime coup franc de Lamine Yamal, brillamment repoussé par Emiliano Martinez.

Après 90 minutes, aucune équipe ne parvient à faire la différence. La finale se poursuit en prolongation.

L’Espagne continue son siège

La Roja repart immédiatement à l’attaque. À la 93e minute, Nico Williams place une tête puissante sur un centre de Pedri, mais Martinez plonge et détourne encore.

Trois minutes plus tard, Nico Williams pense enfin délivrer les siens après un duel remporté par Mikel Merino face au gardien argentin. L’arbitre refuse finalement le but pour une faute de Merino sur Emiliano Martinez.

À la 103e minute, Nico Williams déborde encore et adresse un centre parfait vers Mikel Merino. La reprise de la tête du milieu espagnol rebondit à quelques centimètres seulement du poteau droit.

Ferran Torres fait enfin craquer l’Albiceleste

La délivrance intervient à la 106e minute. Lamine Yamal accélère sur le côté droit et sert Pedro Porro. Le latéral adresse immédiatement un centre vers le second poteau. Nico Williams remet intelligemment de la tête dans l’axe où Ferran Torres surgit. L’attaquant espagnol reprend d’une demi-volée du pied gauche qui laisse Emiliano Martinez sans réaction. Après plus de 100 minutes de domination, la Roja est enfin récompensée.

Une fin de match sous haute tension

L’Argentine refuse pourtant d’abdiquer. Ferran Torres croit inscrire un doublé en contre-attaque, mais son deuxième but est annulé pour une position de hors-jeu.

À la 115e minute, Lionel Messi hérite d’un ballon après un corner et tente un superbe enroulé du pied gauche. Sa frappe passe de très peu au-dessus de la lucarne espagnole.

Dans le temps additionnel de la prolongation, Giuliano Simeone bénéficie de la dernière occasion de la rencontre. Sa reprise de volée dans la surface s’envole au-dessus de la barre.

Quelques instants plus tard, l’arbitre met un terme à cette finale. Grâce au but inscrit par Ferran Torres en prolongation, l’Espagne s’impose 1-0 face à l’Argentine et décroche la Coupe du monde 2026, au terme d’une finale qu’elle aura dominée.