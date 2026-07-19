Tour de France : Evenepoel triomphe, Vingegaard abandonne après une lourde chute, le podium relancé

La 15e étape du Tour de France 2026 a profondément rebattu les cartes de la course. Au terme des 183,9 kilomètres entre Champagnole et le Plateau de Solaison, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) s’est offert une victoire de très haut niveau au sommet de l’une des ascensions les plus exigeantes de cette édition. Mais le fait marquant de la journée est intervenu à un peu plus de 20 kilomètres de l’arrivée avec l’abandon de Jonas Vingegaard, victime d’une lourde chute.

Le Danois, deuxième du classement général au départ de l’étape, est tombé à la sortie d’un rond-point dans un accident impliquant plusieurs coureurs. Touché au bras droit, il n’a pas été en mesure de repartir et a finalement quitté la course à bord d’une ambulance, mettant un terme brutal à ses ambitions sur ce Tour.

Evenepoel signe une victoire de prestige

Dans l’ascension finale du Plateau de Solaison, Remco Evenepoel a réalisé une démonstration de force pour décrocher un succès de prestige en haute montagne. Le Belge ajoute une victoire de référence à son palmarès sur une étape qui figurait parmi les plus attendues de cette deuxième semaine.

Cette performance lui permet également de réaliser une excellente opération au classement général, où il profite de l’abandon de Vingegaard pour grimper à la deuxième place provisoire derrière l’intouchable Tadej Pogacar.

Pogacar conserve sereinement le Maillot Jaune

Malgré le chaos provoqué par la chute de son principal rival, Tadej Pogacar a parfaitement maîtrisé la situation. Le Slovène est resté au sein du groupe des favoris et conserve sans difficulté son Maillot Jaune avant la journée de repos. Leader depuis plusieurs étapes, le champion de l’UAE Team Emirates-XRG aborde désormais la dernière semaine dans une position encore plus favorable, son principal adversaire ayant quitté la course.

Le podium entièrement redistribué

L’abandon de Jonas Vingegaard modifie complètement la lutte pour les places d’honneur. Remco Evenepoel devient le nouveau dauphin de Tadej Pogacar, tandis que la bataille pour le podium s’annonce particulièrement intense entre plusieurs prétendants. Les écarts restent serrés entre les principaux outsiders, notamment Thomas Pidcock, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz et Isaac Del Toro, qui peuvent encore nourrir de grandes ambitions à l’approche des étapes alpestres décisives.

Une journée qui pourrait changer le destin du Tour

Cette 15e étape restera comme l’un des grands tournants de cette édition 2026. La victoire de Remco Evenepoel lui offre un succès prestigieux et une nouvelle place de dauphin, tandis que la chute puis l’abandon de Jonas Vingegaard bouleversent définitivement la hiérarchie du classement général. À la veille de la seconde journée de repos, Tadej Pogacar apparaît plus que jamais en position de force pour conquérir un nouveau Tour de France, alors que ses poursuivants devront désormais se battre avant tout pour les places sur le podium.