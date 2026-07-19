— Espagne-Argentine : aucune équipe ne craque, la finale se joue en prolongation

La finale de la Coupe du monde 2026 n’a toujours pas trouvé son vainqueur. Au terme du temps réglementaire, l’Espagne et l’Argentine sont toujours à égalité (0-0) et doivent se départager lors de la prolongation.

L’Espagne prend le contrôle

Dès les premières minutes, la Roja prend le contrôle du ballon et impose son rythme. À la 5e minute, Lamine Yamal déborde côté droit, combine avec Dani Olmo et conclut lui-même l’action d’une frappe du gauche à bout portant. Emiliano Martinez réalise déjà une première parade décisive.

L’Espagne continue de monopoliser le ballon face à une Argentine incapable de sortir de son camp. À la 39e minute, une déviation de Fabian Ruiz permet à Mikel Oyarzabal d’armer une frappe à ras de terre à l’entrée de la surface. Martinez capte sans difficulté. Quatre minutes plus tard, Marc Cucurella profite d’un espace aux abords de la surface et enroule une frappe croisée qui passe au ras du poteau.

À la pause, la Roja est largement dominatrice. L’Argentine n’a toujours pas cadré la moindre frappe.

Lisandro Martinez sort blessé, Otamendi répond présent

Juste avant la mi-temps, l’Albiceleste perd l’un de ses cadres. Déjà averti, Lisandro Martinez se blesse et doit quitter ses partenaires à la 44e minute. Nicolas Otamendi entre en jeu en défense centrale.

À la 54e minute, Dani Olmo déborde sur la droite et sert Fabian Ruiz en retrait. Mikel Oyarzabal se présente en excellente position, mais Otamendi intervient parfaitement et coupe la trajectoire du ballon avant la frappe.

Emiliano Martinez écœure les Espagnols

La seconde période tourne rapidement au siège du but argentin. À la 46e minute, Alex Baena déclenche une lourde frappe à une vingtaine de mètres. Emiliano Martinez bloque sans difficulté.

À la 56e minute, Gonzalo Montiel réalise un tacle parfaitement maîtrisé dans sa surface pour empêcher Marc Cucurella de reprendre un centre en retrait de Dani Olmo.

Huit minutes plus tard, Dani Olmo hérite d’un ballon plein axe, complètement démarqué à l’entrée de la surface. Sa frappe puissante est détournée par Martinez, encore décisif. À la 67e minute, Ferran Torres place une tête cadrée sur un centre de Lamine Yamal. Le gardien argentin capte le ballon.

Dix minutes plus tard, Pedri reprend un ballon dans la surface. Martinez bloque une première tentative avant de détourner dans la foulée une frappe puissante de Pau Cubarsi. L’Espagne pousse encore. À la 81e minute, Aymeric Laporte s’élève plus haut que tout le monde sur un corner joué à deux entre Yamal et Nico Williams. Sa tête est parfaitement repoussée par le gardien argentin.

Messi se montre enfin, Fernandez voit rouge

L’Argentine se procure enfin une véritable situation dans le temps additionnel. À la 90e+2 minute, Lionel Messi se présente dans la surface espagnole, mais Rodri revient au dernier moment et réalise un tacle décisif qui empêche la star argentine de frapper. Une minute plus tard, Enzo Fernandez intervient en retard sur Pau Cubarsi. Déjà averti, le milieu argentin reçoit un deuxième carton jaune et est expulsé. L’Albiceleste termine la rencontre à dix.

À la 90e+8 minute, Lamine Yamal obtient un coup franc aux abords de la surface. Sa frappe du gauche prend la direction du petit filet, mais Emiliano Martinez réalise une nouvelle envolée et détourne le ballon.

Une prolongation pour désigner le champion du monde

Malgré une domination presque constante de l’Espagne, l’Argentine résiste grâce à une organisation défensive solide et à un Emiliano Martinez exceptionnel, auteur de plusieurs arrêts décisifs tout au long de la rencontre. Après 90 minutes, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. La finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit donc en prolongation, avec une Espagne toujours à l’attaque et une Argentine réduite à dix.