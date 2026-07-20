Domino’s Pizza dépasse les attentes grâce à sa chaîne d’approvisionnement malgré une demande en ralentissement

Domino’s Pizza a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes au deuxième trimestre 2026, portés par les bonnes performances de son activité de chaîne d’approvisionnement. Le groupe américain a enregistré un chiffre d’affaires de 1,19 milliard de dollars, contre 1,18 milliard attendu par les analystes. À la Bourse de New York, le titre progressait d’environ 7 % dans les échanges avant l’ouverture des marchés.

La branche logistique du groupe a joué un rôle déterminant dans ces résultats. Son chiffre d’affaires a progressé de 6,5 % sur un an, à 731,7 millions de dollars, grâce à une hausse du volume des commandes des franchisés et à une augmentation de 2,2 % du prix moyen du panier alimentaire, reflet d’une inflation modérée sur les ingrédients et les fournitures vendus au réseau.

Une consommation toujours sous pression aux États-Unis

En revanche, l’activité des restaurants reste pénalisée par la prudence des ménages américains. Les ventes à périmètre comparable aux États-Unis n’ont progressé que de 0,1 % au deuxième trimestre, un niveau inférieur aux attentes du marché qui tablait sur une hausse de 0,62 %. Un an plus tôt, cette croissance atteignait encore 3,4 %. Le directeur général sortant, Russell Weiner, a souligné que l’ensemble du secteur américain de la restauration rapide restait confronté à une consommation fragilisée par le coût de la vie et un marché de l’emploi moins dynamique.

La hausse des coûts continue également de peser sur la rentabilité du groupe. Les coûts des ventes ont augmenté de 4,7 % sur un an, à 716,2 millions de dollars, entraînant un bénéfice par action de 4,07 dollars, inférieur aux 4,17 dollars anticipés par les analystes. Malgré ce recul de la rentabilité, Domino’s estime que la progression des commandes et la solidité de son réseau logistique constituent des atouts pour soutenir sa croissance à long terme.