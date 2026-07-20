Déserts médicaux : une fracture territoriale qui continue de s’aggraver

Trouver un médecin traitant, obtenir un rendez-vous chez un spécialiste ou accéder à des soins d’urgence dans des délais raisonnables est devenu un véritable parcours du combattant pour des millions de Français. En 2026, la désertification médicale poursuit sa progression, touchant désormais aussi bien les territoires ruraux que de nombreuses villes moyennes et certains quartiers périurbains. Selon les dernières estimations, près de neuf millions de personnes vivent dans une zone où l’offre de soins est insuffisante. Le vieillissement de la population médicale, les nombreux départs à la retraite et les difficultés à attirer de jeunes praticiens aggravent une situation déjà préoccupante.

Les médecins généralistes restent les plus difficiles à remplacer. Dans plusieurs départements, les délais pour obtenir un rendez-vous dépassent désormais plusieurs semaines, tandis que certaines communes sont privées de médecin traitant. Les spécialités comme l’ophtalmologie, la psychiatrie, la gynécologie ou la dermatologie connaissent également de fortes tensions, avec des délais d’attente pouvant atteindre plusieurs mois. Cette raréfaction de l’offre de soins conduit de nombreux patients à renoncer à certains examens ou à se tourner vers les services d’urgence, déjà confrontés à une forte saturation.

Téléconsultation, maisons de santé : des solutions encore insuffisantes

Face à cette crise, les pouvoirs publics multiplient les dispositifs pour tenter de rééquilibrer l’accès aux soins. Développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, incitations financières à l’installation, recours accru aux infirmiers en pratique avancée, assistants médicaux ou encore essor de la téléconsultation figurent parmi les principales réponses mises en œuvre. Si ces mesures permettent d’améliorer la prise en charge dans certains territoires, elles peinent encore à compenser le manque structurel de professionnels de santé.

Les projections restent préoccupantes pour les prochaines années. Même si le nombre d’étudiants en médecine augmente progressivement grâce à la réforme des études médicales, leurs effets ne seront pleinement visibles qu’à moyen terme. D’ici là, la désertification médicale devrait continuer à peser sur l’accès aux soins, accentuant les inégalités territoriales et sociales. Pour de nombreux élus locaux comme pour les professionnels de santé, une stratégie plus ambitieuse sera nécessaire afin de garantir un accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire français.