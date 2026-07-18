Canicule : la surmortalité a plus que doublé en Île-de-France, selon Santé publique France

La canicule exceptionnelle de la fin du mois de juin a provoqué une très forte surmortalité en Île-de-France. Dans un bilan actualisé publié vendredi, Santé publique France estime que près de 3 000 décès ont été enregistrés entre le 22 et le 28 juin, soit 1 565 décès supplémentaires par rapport au niveau attendu. Cela représente une hausse de 122 %, faisant de cet épisode l’un des plus meurtriers jamais observés dans la région.
Les personnes âgées ont été les principales victimes
Selon l’agence sanitaire, 82,4 % des décès concernent des personnes âgées de plus de 65 ans. Ces nouvelles estimations, établies à partir des certificats de décès électroniques et papier, sont plus complètes que le premier bilan publié début juillet et pourraient encore être revues à la hausse à mesure que les données seront consolidées.
Santé publique France souligne également que les conséquences sanitaires de la canicule se sont prolongées au-delà de l’épisode de chaleur. La semaine suivante, malgré une baisse temporaire des températures, plus de 200 décès excédentaires ont encore été recensés en Île-de-France. L’agence rappelle que les effets de la chaleur peuvent apparaître plusieurs jours après l’exposition, notamment chez les personnes les plus fragiles.
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