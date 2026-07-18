Ce que les montres connectées ne peuvent pas révéler sur notre santé

Les montres de fitness mesurent pas à pas, battement par battement, mais certaines dimensions de la santé leur échappent encore. Un constat qui invite à relativiser la confiance accordée à ces objets du quotidien.

Les montres connectées comptent les pas, surveillent le rythme cardiaque et estiment la qualité du sommeil. Pourtant, elles restent muettes sur des aspects essentiels de l’état de santé de leurs porteurs, qu’il s’agisse de marqueurs biologiques, d’indicateurs métaboliques ou de signaux psychologiques que les capteurs actuels ne savent pas encore capter.

La question de la fiabilité de ces appareils se pose avec une acuité croissante, à mesure que leurs utilisateurs leur accordent une confiance de plus en plus grande pour orienter leurs habitudes de vie, voire leurs décisions médicales.

Les spécialistes rappellent que ces outils constituent une aide à la prise de conscience, non un substitut à un bilan médical réalisé par un professionnel de santé.