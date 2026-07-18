Von der Leyen décline l’invitation à la finale de la Coupe du monde

La présidente de la Commission européenne ne se rendra pas à la finale de la Coupe du monde de football entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche au New Jersey, invoquant des contraintes d’agenda.

Ursula von der Leyen a décliné l’invitation qui lui avait été adressée pour assister à la finale du Mondial masculin. La rencontre opposera l’Espagne à l’Argentine ce dimanche après-midi, heure américaine, dans le stade de New Jersey. Donald Trump, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le roi Felipe VI d’Espagne seront présents dans les tribunes.

« La présidente a reçu une invitation pour la finale de la Coupe du monde, mais ne s’y rendra pas pour des raisons d’agenda », a indiqué Paula Pinho, porte-parole en chef de la Commission européenne. L’absence de von der Leyen prive l’Union européenne d’une occasion de contact informel avec le président américain, alors que les relations transatlantiques restent sous tension.

L’Argentine sera elle aussi privée de son chef d’État : Javier Milei préfère regarder le match depuis chez lui, pour des raisons superstitieuses.

Von der Leyen avait pourtant affiché son enthousiasme avant la demi-finale entre la France et l’Espagne, publiant une photo d’elle tenant un ballon avec ce commentaire : « Qui que ce soit qui gagne ce soir, une équipe européenne forte sera en finale ! » L’Espagne s’est imposée 2-0.

La semaine a été chargée pour la présidente de la Commission : elle s’est rendue à Kiev pour manifester le soutien de l’UE à l’Ukraine face à la Russie, puis à Paris pour les célébrations du 14 Juillet. Lundi, elle retrouvera à Bruxelles l’ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi pour évoquer la compétitivité européenne.

Sur le plan sportif, les nations de l’UE avaient dominé le football mondial pendant plus d’une décennie : l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France ont remporté quatre titres mondiaux consécutifs entre 2006 et 2018, avant qu’Argentina ne s’impose en 2022 au Qatar.