Le ministère américain de la Justice autorise TikTok sur les appareils gouvernementaux

Le département américain de la Justice a indiqué que les employés fédéraux sont désormais autorisés à télécharger TikTok sur leurs appareils professionnels, un revirement notable dans la politique fédérale à l’égard de l’application chinoise.

Les fonctionnaires fédéraux américains peuvent installer TikTok sur leurs téléphones et ordinateurs gouvernementaux. C’est le département de la Justice qui l’a confirmé, marquant un changement de cap significatif après des années de méfiance institutionnelle envers l’application appartenant au groupe chinois ByteDance.

Cette décision intervient dans un contexte particulier : TikTok avait été interdit sur les appareils gouvernementaux sous l’administration précédente, plusieurs agences fédérales et le Congrès ayant banni l’application au nom de la sécurité nationale. Les autorités craignaient que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs ou influencer les contenus diffusés.

Le revirement du ministère de la Justice s’inscrit dans la nouvelle approche de l’administration Trump à l’égard de TikTok, qui avait pourtant lui-même signé en 2020 un décret visant à interdire l’application avant de changer de position lors de son retour à la Maison-Blanche. Donald Trump a accordé plusieurs sursis à TikTok depuis janvier 2025, repoussant l’application d’une loi qui aurait contraint ByteDance à céder ses activités américaines sous peine d’interdiction totale.

La source reste courte sur les détails opérationnels de cette autorisation, notamment sur les éventuelles restrictions qui pourraient l’accompagner ou les agences concernées.