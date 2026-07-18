De la laitue contaminée par un parasite détectée dans des Taco Bell de cinq États américains

Des autorités sanitaires américaines ont confirmé que de la laitue servie dans des restaurants Taco Bell situés dans cinq États est à l’origine d’une contamination par un parasite provoquant des diarrhées.

La laitue utilisée dans plusieurs restaurants Taco Bell répartis sur cinq États des États-Unis a été identifiée comme source d’une infection parasitaire. Les autorités sanitaires ont établi ce lien après avoir recensé des cas de diarrhée attribuables à ce parasite parmi des clients de la chaîne.

Le parasite en cause provoque des troubles gastro-intestinaux, dont des diarrhées, chez les personnes contaminées. L’enquête épidémiologique a permis de remonter jusqu’à cet ingrédient spécifique servi dans les établissements concernés.