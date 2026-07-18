Le nouveau parlement syrien a tenu sa première session depuis la chute de Bachar al-Assad

Le 12 juillet, la Syrie a tenu la première session de sa nouvelle Assemblée du peuple à Damas, une institution conçue pour soutenir la présidence plutôt que la concurrencer. Ni chambre démocratique ni simple chambre d’enregistrement, ce parlement pourrait néanmoins devenir un centre de pouvoir à part entière.

Les jours précédant l’ouverture de la session, les arbres autour du bâtiment de l’Assemblée du peuple, au cœur de Damas, avaient été fraîchement taillés, la façade nettoyée et illuminée la nuit. Pendant six décennies sous le parti Baath, les Syriens passaient devant sans s’y arrêter. Il n’y avait rien à voir à l’intérieur. Cette fois, le bâtiment était poli en prévision d’un parlement que beaucoup de Syriens jugeaient trop longtemps attendu.

Le 12 juillet, la session s’est enfin tenue. Les routes alentour ont été bloquées pendant des heures, la présence sécuritaire était lourde, et les membres ont prêté serment collectivement, en un seul groupe. Le président du comité électoral supérieur a expliqué que cette procédure permettait de gagner du temps et de préserver la sécurité de la session, reconnaissant ainsi, sans détour, la fragilité persistante de la situation en Syrie.

Les débats ont rapidement tourné aux questions les plus élémentaires : fallait-il voter à main levée ou par opposition debout ? Le doyen de l’assemblée, assurant la présidence provisoire, a fini par perdre patience. « S’il vous plaît, a-t-il lancé, tout le monde veut me donner une leçon de procédure et de droit. Nous n’avons ni procédures ni loi. C’est une affaire entièrement nouvelle. » Peu de moments ont mieux résumé la journée.

La composition de l’assemblée prête le flanc à la critique. Sur 210 membres, 70 ont été directement nommés par le président Ahmed al-Charaa. Les autres ont été désignés par des collèges électoraux eux-mêmes constitués par un comité que Charaa avait lui-même nommé. Aucun vote populaire n’a eu lieu. Les candidats ne pouvaient se présenter qu’à titre individuel, sans partis ni listes. Résultat : la plupart des membres n’ont jamais mené quoi que ce soit ressemblant à une campagne, et beaucoup ne se sont présentés au public qu’après leur désignation, via les réseaux sociaux. Interrogés au cours du mois écoulé, la majorité des Syriens étaient incapables de citer un seul nom de parlementaire.

Les pouvoirs de l’assemblée restent étroitement bornés par la déclaration constitutionnelle. L’article 30 lui permet de proposer et d’adopter des lois, de ratifier des traités, d’approuver le budget et d’auditionner des ministres. Mais il n’existe ni vote de confiance envers le gouvernement ni mécanisme contraignant à l’égard de l’exécutif. Les auditions permettent aux ministres de s’expliquer, pas au parlement de les sanctionner.

La représentativité souffre d’autres lacunes. Les trois sièges de Soueïda, gouvernorat du sud à majorité druze, restent vacants. Certains partis kurdes ont rejeté le mode de désignation des représentants des zones kurdes, estimant que les sièges qui leur étaient réservés étaient bien trop peu nombreux. Le premier président élu de l’assemblée, Abdul Hamid al-Awak, est un juge qui a contribué à rédiger la déclaration constitutionnelle et est perçu comme proche de la présidence. Dans son discours d’acceptation, il a promis de « coopérer » avec l’exécutif et de « faciliter la législation au maximum ». Le mot « contrôle » n’a pas été prononcé de toute la journée.

Pourtant, qualifier ce parlement d’insignifiant serait une erreur. Avant même la première session, des coalitions se formaient autour de la course à la présidence de l’assemblée, certaines régionales, d’autres idéologiques. Trois candidats se sont affrontés pour le poste de président. Al-Awak l’a emporté avec 99 voix sur 205, contre 75 pour Mouayad al-Qablawi et 31 pour un troisième candidat. Dans une chambre où un tiers des membres doivent leur siège directement au président, la préférence du palais, quelle qu’elle fût, n’a pas suffi à décider du résultat.

Deux détails de cette première journée méritent attention. L’intégralité de la session a été diffusée en direct sur la télévision d’État, avec ses disputes, sa confusion et ses votes contestés. Sous l’ancien régime, le parlement apparaissait à l’écran pour mettre en scène l’unanimité. Les Syriens ont cette fois regardé leurs représentants se disputer en temps réel. Autre signe : lorsque Charaa a pris la parole, personne n’a applaudi. Les membres ont applaudi leurs propres votes, leur nouveau président, leurs procédures. Pour le président de la République, le silence.

Sur les 210 membres, seulement 22 sont des femmes, dont 15 nommées plutôt qu’élues, ce qui a suscité des critiques dès la publication des listes. Mais lors de la course aux deux postes de vice-présidents, quatre femmes sur dix candidats ont annoncé leur candidature depuis la tribune. Madonna Bishara a remporté le second poste de vice-présidente et a évoqué son intérêt pour les droits des femmes. Elles représentent un dixième de la chambre mais ont constitué près de la moitié des candidats à un poste de direction.

Les semaines à venir fourniront plusieurs indicateurs. L’assemblée dispose d’un mois pour rédiger son propre règlement intérieur : copiera-t-elle ce qu’on lui soumet ou négociera-t-elle quelque chose qui lui appartienne ? Si des ministres comparaissent en audition et que ces séances se transforment progressivement en véritable examen, quelque chose de nouveau aura eu lieu dans la politique syrienne. Si les membres s’enracinent dans leurs circonscriptions et reviennent à Damas porteurs de demandes concrètes, ils construiront une légitimité qui ne dépend pas de la présidence.

La communauté internationale a un rôle à jouer. Les gouvernements, les parlements et les organisations qui traitent avec la Syrie devraient s’engager avec cette assemblée en tant qu’institution, et ne pas tout faire transiter par le palais présidentiel. Inviter ses commissions, former son personnel, répondre à ses questions : cela ne la rendra pas indépendante, mais la traiter comme une annexe de l’exécutif garantit qu’elle le reste.

À la fin de la première session, le secrétaire nouvellement élu de l’assemblée a pris la parole. « L’histoire n’enregistrera pas qui a gagné aujourd’hui, a-t-il dit aux membres. Elle enregistrera comment cette session a été conduite, comment les Syriens se sont rassemblés à nouveau sous le dôme du parlement. Les parlements qui viendront après nous suivront nos pas. Si nous sommes faibles, ils seront faibles. Si nous sommes forts, ils seront forts. »