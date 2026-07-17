Iran et États-Unis s’échangent des frappes pour la sixième nuit consécutive

La trêve conclue le mois dernier entre Washington et Téhéran a cédé la place à un cycle quotidien d’attaques mutuelles. L’Iran a annoncé vendredi de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe, en réponse à une sixième nuit consécutive de bombardements américains sur son territoire.

La trêve conclue le mois dernier entre Washington et Téhéran a cédé la place à un cycle quotidien d’attaques mutuelles. L’Iran a annoncé vendredi de nouvelles frappes contre des installations américaines dans le Golfe, en réponse à une sixième nuit consécutive de bombardements américains sur son territoire.

L’armée américaine a confirmé avoir mené une nouvelle série de frappes contre des installations militaires iraniennes, avec pour objectif déclaré de « dégrader davantage les capacités militaires iraniennes ». Les cibles visées comprennent l’île de Qeshm et les environs de Bandar Abbas, ville qui abrite le plus grand port d’Iran ainsi que des infrastructures clés de la marine et des Gardiens de la révolution.

De son côté, Téhéran a revendiqué des attaques contre des installations américaines dans le Golfe, sans préciser leur nature ni leur ampleur. Cette escalade intervient alors que la trêve négociée le mois dernier entre les deux pays s’est progressivement effondrée, laissant place à des échanges de coups quasi quotidiens.

La situation marque un tournant brutal après plusieurs semaines de relative accalmie diplomatique. Les frappes américaines se concentrent sur des sites à haute valeur stratégique pour l’Iran, tandis que Téhéran cherche à démontrer sa capacité de riposte dans une zone maritime d’importance cruciale pour le commerce mondial des hydrocarbures.