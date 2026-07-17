Mondial – Slavko Vinčić arbitrera la finale Espagne-Argentine, une première pour un Slovène

La FIFA a désigné Slavko Vinčić pour arbitrer la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. L’arbitre slovène de 46 ans dirigera le match pour le titre mondial dimanche 19 juillet, à 21h, au New York New Jersey Stadium. Il deviendra le premier représentant de son pays à officier lors d’une finale de Coupe du monde.

Une nomination historique annoncée par Pierluigi Collina

Originaire de Maribor, Slavko Vinčić a appris sa désignation directement de Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage de la FIFA et président de la commission des arbitres. Le Slovène a décrit cette nomination comme un immense honneur après près de 25 ans de carrière. « D’abord, un choc. Puis du bonheur », a-t-il déclaré en racontant le moment où la décision lui a été communiquée. Vinčić deviendra le 23e arbitre de l’histoire à diriger une finale de Coupe du monde. Il sera accompagné de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič comme arbitres assistants. Le Jordanien Adham Makhadmeh occupera le rôle de quatrième arbitre. L’Allemand Bastian Dankert sera chargé de l’assistance vidéo.

Déjà trois matchs dirigés pendant ce Mondial

Slavko Vinčić disputera son quatrième match de la Coupe du monde 2026. Il a déjà arbitré les rencontres Brésil-Maroc et Jordanie-Algérie pendant la phase de groupes, puis la victoire du Mexique contre l’Équateur en 16es de finale. Cette dernière rencontre avait notamment été marquée par l’expulsion de l’Équatorien Piero Hincapié après une altercation verbale avec l’attaquant mexicain Santiago Giménez. La FIFA avait appliqué le protocole permettant de sanctionner sévèrement certains propos tenus sur le terrain, même lorsque le joueur tente de masquer sa bouche. Cette finale représentera sa deuxième participation à une Coupe du monde. Lors du Mondial 2022 au Qatar, il avait dirigé deux rencontres, dont la défaite surprise de l’Argentine contre l’Arabie saoudite lors de la première journée de la phase de groupes. Ce revers 2-1 reste la dernière défaite de l’Albiceleste dans une Coupe du monde. Les Argentins avaient ensuite remporté tous leurs matchs à élimination directe avant de décrocher le titre contre la France.

L’Espagne n’a jamais perdu avec Vinčić au sifflet

Le bilan de l’Espagne avec Slavko Vinčić est nettement plus favorable. Le Slovène a arbitré cinq rencontres de la sélection espagnole, qui n’a jamais perdu sous sa direction. Il était notamment au sifflet lors du match nul contre la Colombie en 2017, du 0-0 face à la Suède pendant l’Euro 2020, puis de la victoire contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des nations 2023. Il a également dirigé deux rencontres de l’Espagne pendant l’Euro 2024 : le succès 1-0 contre l’Italie et la victoire 2-1 face à la France en demi-finale.

Deux grandes finales européennes à son palmarès

International depuis 2010, Slavko Vinčić possède déjà une solide expérience des grands rendez-vous. Il a arbitré la finale de la Ligue Europa 2022 entre l’Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers, remportée par le club allemand aux tirs au but. Deux ans plus tard, il a dirigé la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund à Wembley. Le club espagnol s’était imposé 2-0 grâce à des buts de Dani Carvajal et Vinícius Júnior. Il avait également été choisi pour la demi-finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et la France. L’Espagne avait renversé les Bleus 2-1 avant de remporter la compétition contre l’Angleterre.

Une finale entre le champion du monde et le champion d’Europe

Slavko Vinčić sera au centre de la pelouse pour une finale opposant les deux grandes nations dominantes des dernières années. L’Argentine, championne du monde en titre et double championne d’Amérique du Sud, tentera de conserver son trophée. L’Espagne, championne d’Europe, cherchera à décrocher la deuxième Coupe du monde de son histoire, 16 ans après son sacre de 2010 en Afrique du Sud. La Roja s’est qualifiée en battant la France 2-0 en demi-finale. L’Argentine a obtenu son billet en renversant l’Angleterre 2-1. Le vainqueur succédera à l’Argentine au palmarès. En cas de nouveau sacre, la sélection de Lionel Scaloni deviendrait la première équipe à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962.