Trump Media va vendre un accès payant prioritaire aux publications de Truth Social

La société derrière Truth Social lance un service commercial destiné aux institutions financières, leur permettant de recevoir en quelques millisecondes les publications des comptes les plus influents de la plateforme. Donald Trump, qui y compte le plus grand nombre d’abonnés, pourrait en tirer un bénéfice direct.

La société derrière Truth Social lance un service commercial destiné aux institutions financières, leur permettant de recevoir en quelques millisecondes les publications des comptes les plus influents de la plateforme. Donald Trump, qui y compte le plus grand nombre d’abonnés, pourrait en tirer un bénéfice direct.

À partir du 1er août, Trump Media & Technology Group proposera aux acteurs de Wall Street un accès haute vitesse aux publications des comptes « les mieux classés » de Truth Social. Ce nouveau service, baptisé Truth API, promet de transmettre les posts aux clients institutionnels en quelques millisecondes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

L’entreprise, qui opère la plateforme depuis 2022, est actuellement déficitaire. Elle espère que cette offre commerciale lui ouvrira une source de revenus réguliers. Kevin McGurn, son directeur général par intérim, a résumé la logique du projet : « Les marchés bougent déjà sur les publications de Truth Social. » Il n’a pas précisé le tarif qui sera appliqué.

La cible est clairement identifiée : les traders et les banques qui cherchent à réagir avant leurs concurrents aux informations susceptibles de faire bouger les cours. Les messages de Trump sur le commerce et les droits de douane provoquent régulièrement des fluctuations brutales sur les marchés mondiaux. Jusqu’ici, les firmes devaient surveiller la plateforme manuellement, au risque de rater une publication cruciale avec quelques secondes de retard, ce qui peut se révéler très coûteux.

McGurn a également averti que Trump Media allait prochainement bloquer les méthodes utilisées par certaines entreprises pour copier ses données sans autorisation depuis plusieurs mois, les contraignant ainsi à souscrire au flux officiel.

La question de savoir si les publications du président lui-même seront incluses dans l’offre payante reste sans réponse officielle. La Maison-Blanche a refusé de commenter. Or, Donald Trump demeurant l’actionnaire majoritaire de Trump Media via sa famille, il profiterait directement de la commercialisation d’un accès accéléré à ses propres déclarations publiques.

Mark Spiegel, expert en investissement chez Stanphyl Capital Management, juge que ce serait « sans précédent » si les posts présidentiels étaient effectivement intégrés au service. Il souligne que les sociétés qui opèrent sur la base des dernières informations seraient « désavantagées » si elles refusaient de payer, tout en nuançant : « Les publications de Trump ne représentent qu’une infime fraction de ce qui fait bouger les marchés. »

D’autres réseaux sociaux vendent déjà leurs données à des tiers, mais la démarche de Trump Media met en lumière le chevauchement singulier entre les intérêts commerciaux privés du président et ses fonctions publiques.