Joe Biden publiera ses mémoires le 17 novembre, après les midterms

L’ancien président américain Joe Biden sortira un livre de souvenirs intitulé « Promise Me, America » le 17 novembre prochain, quelques jours après les élections de mi-mandat. L’ouvrage reviendra sur ses décisions à la Maison-Blanche, dont son retrait de la course à la réélection, et sur son combat contre le cancer.

L’ancien président américain Joe Biden sortira un livre de souvenirs intitulé « Promise Me, America » le 17 novembre prochain, quelques jours après les élections de mi-mandat. L’ouvrage reviendra sur ses décisions à la Maison-Blanche, dont son retrait de la course à la réélection, et sur son combat contre le cancer.

C’est l’éditeur Little, Brown and Company qui a confirmé la nouvelle à l’agence Associated Press. Dans une allocution vidéo accompagnant l’annonce, Biden a présenté lui-même le projet : « Promise Me, America parle des défis auxquels nous avons été confrontés en tant que nation. Il raconte les décisions que j’ai prises et pourquoi je les ai prises. Mais surtout, il parle de ma confiance dans la promesse de l’Amérique. »

Le livre paraîtra trois jours avant que Biden ne fête ses 84 ans. Il abordera des sujets aussi variés que l’économie américaine et le choix de l’ancien président de mettre fin à sa campagne de réélection, une décision qui continue de diviser les rangs démocrates.

Le titre fait directement écho à « Promise Me, Dad », mémoires publiées en 2017 dans lesquelles Biden racontait la mort de son fils Beau. L’ancien président avait également signé « Promises to Keep », un livre de campagne paru en 2008, année où Barack Obama lui avait finalement soufflé l’investiture démocrate avant de le choisir comme colistier.

Biden a profité de cette annonce pour évoquer sa santé. « Je fais face à un diagnostic de cancer, je suis un traitement et cela se passe très bien », a-t-il déclaré, remerciant ceux qui lui ont adressé leurs soutiens. « Cela a compté énormément pour Jill et pour moi. »

Un porte-parole de l’éditeur a précisé que Biden prévoit une tournée de promotion accompagnée d’interviews. Les détails financiers du contrat n’ont pas été divulgués, mais les présidents américains négocient habituellement des avances à sept chiffres au minimum. La parution s’inscrit dans une tradition quasi systématique depuis Harry Truman dans les années 1950.

Le contexte commercial reste toutefois délicat : les ventes de non-fiction sont en recul cette année et peu de livres politiques trouvent leur public. Parmi les rares succès récents figurent « Communion », du vice-président JD Vance, et « Regime Change », un récit des coulisses du second mandat de Donald Trump signé par les journalistes du New York Times Maggie Haberman et Jonathan Swan.