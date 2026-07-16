Budget 2027 : l’exécutif fixe une hausse limitée des dépenses de l’État hors défense et dette

Le gouvernement entend poursuivre sa stratégie de maîtrise des finances publiques en 2027. Dans un document transmis au Parlement, il prévoit de limiter à 0,4 % la hausse des dépenses des ministères, hors charge de la dette et dépenses militaires. Cet objectif représente une progression quatre fois inférieure à l’inflation attendue, selon l’exécutif.

Les dépenses de l’administration centrale sont fixées à 708,4 milliards d’euros pour 2027. À l’inverse, les dépenses de la Sécurité sociale continueront de progresser à un rythme supérieur à l’inflation pour atteindre 838,3 milliards d’euros. Le gouvernement souhaite également que les collectivités territoriales contiennent l’évolution de leurs dépenses au niveau de l’inflation.

L’écologie et les solidarités parmi les priorités

Le document budgétaire prévoit une augmentation globale de 1,5 milliard d’euros des crédits ministériels, hors budget de la Défense, qui bénéficiera d’une hausse supplémentaire de 6,4 milliards d’euros. Les principales progressions concernent la mission Écologie (+1,5 milliard d’euros), les Solidarités (+1,1 milliard), l’Enseignement scolaire (+0,8 milliard), la Recherche et l’Enseignement supérieur (+0,6 milliard), les Sécurités (+0,6 milliard) ainsi que la Justice (+0,4 milliard).

À l’inverse, plusieurs missions verront leurs crédits diminuer. Le budget consacré au Travail, à l’emploi et à l’administration des ministères sociaux reculerait de 2,8 milliards d’euros. Des baisses sont également prévues pour le plan France 2030 (-0,4 milliard), les régimes sociaux et de retraite (-0,4 milliard), l’aide publique au développement (-0,3 milliard), les relations avec les collectivités territoriales (-0,2 milliard), ainsi que les missions Agriculture et Santé (-0,1 milliard chacune).

Le gouvernement estime que cet effort budgétaire permettra à l’État de participer davantage au redressement des finances publiques tout en préservant les priorités identifiées. Dès le mois de juin, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait demandé aux membres du gouvernement de revoir à la baisse leurs demandes budgétaires afin de respecter la trajectoire fixée pour le projet de loi de finances 2027.