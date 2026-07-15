Le taux du livret A passe à 1,7% dès le 1er août

Le ministre de l’Économie Roland Lescure annonce une hausse du taux du livret A qui atteindra 1,7% à partir du 1er août, suivant les recommandations de la Banque de France.

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé ce mardi que le taux du livret A passera à 1,7% à partir du 1er août 2026. Cette décision fait suite aux préconisations de la Banque de France et marque la première hausse depuis début 2023. Le taux était fixé à 1,5% depuis février dernier, après avoir connu un point culminant à 3% l’année précédente. Cette remontée du principal placement d’épargne des Français intervient alors que l’inflation s’établit à 2,4% depuis mars.

Une réponse au rebond de l’inflation

Le rebond de l’inflation depuis le dédéclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février explique cette révision à la hausse. Le gouvernement ajuste ainsi la rémunération du livret A pour maintenir un équilibre face à la hausse des prix. Les quelque 55 millions de détenteurs de ce placement réglementé verront leur épargne mieux rémunérée dès le mois prochain.

Cette hausse de 0,2 point reste modeste mais témoigne d’un changement de tendance après plusieurs mois de baisse progressive. Le taux du livret A avait été progressivement réduit au cours des derniers trimestres pour refléter le ralentissement de l’inflation observé en fin d’année dernière. La nouvelle donne économique impose désormais un réajustement pour préserver l’attractivité de cette épargne défiscalisée face à l’érosion monétaire.