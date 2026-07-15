Pourquoi la comète de Halley apparaît à la mauvaise date sur la Tapisserie de Bayeux

La Tapisserie de Bayeux, exceptionnelle broderie médiévale retraçant la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, continue de livrer ses secrets près de mille ans après sa création. Parmi les scènes les plus célèbres figure l’apparition de la comète de Halley, interprétée comme un signe annonçant un bouleversement politique majeur. Pourtant, un détail intrigue les historiens : sa position dans le récit ne correspond pas à la réalité astronomique.

Une erreur volontaire au service du récit

La broderie montre la comète peu après le couronnement d’Harold, devenu roi d’Angleterre en janvier 1066. Or, les calculs astronomiques établissent que la comète de Halley n’est apparue dans le ciel qu’à la fin du mois d’avril de cette même année. Ce décalage de plusieurs mois ne serait pas une maladresse des auteurs de l’œuvre, mais un choix délibéré destiné à renforcer son message politique.

À l’époque médiévale, les comètes étaient largement perçues comme des présages annonçant guerres, morts ou changements de règne. En plaçant l’astre immédiatement après l’accession d’Harold au trône, les commanditaires de la broderie suggéraient que les cieux désapprouvaient son pouvoir et annonçaient déjà la victoire prochaine de Guillaume. Comme le rappellent plusieurs historiens de l’art, cette représentation relève davantage de la propagande que du souci d’exactitude chronologique.

De présage céleste à objet scientifique

Bien avant d’être comprise comme un phénomène astronomique, la comète de Halley occupait une place importante dans l’imaginaire collectif. Elle apparaît dans de nombreuses œuvres d’art, de la Tapisserie de Bayeux aux fresques de Giotto, où elle inspire la représentation de l’étoile guidant les Rois mages. Selon les spécialistes de l’histoire des comètes, ces apparitions traduisent surtout la fascination et la crainte qu’inspirait un astre capable de surgir soudainement dans un ciel considéré comme immuable.

Il faudra attendre le XVIIIᵉ siècle pour que l’astronome britannique Edmond Halley démontre qu’il s’agit d’une même comète revenant périodiquement tous les 75 à 76 ans. En étudiant plusieurs observations anciennes et en tenant compte de l’influence gravitationnelle de Jupiter et de Saturne, il prédit avec succès son retour en 1758. Cette découverte transforma définitivement un phénomène longtemps associé aux présages en un objet scientifique parfaitement identifié, sans pour autant effacer la forte charge symbolique qu’il avait acquise au fil des siècles.