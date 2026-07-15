Gibraltar intègre l’espace Schengen, la clôture frontalière avec l’Espagne abattue

Des centaines de personnes ont célébré dans la nuit de mardi à mercredi la démolition d’une partie de la clôture séparant Gibraltar de l’Espagne, marquant l’entrée en vigueur d’un accord qui fait du territoire britannique d’outre-mer une enclave de l’espace Schengen.

Des centaines de personnes ont célébré dans la nuit de mardi à mercredi la démolition d’une partie de la clôture séparant Gibraltar de l’Espagne, marquant l’entrée en vigueur d’un accord qui fait du territoire britannique d’outre-mer une enclave de l’espace Schengen.

La cérémonie s’est tenue à minuit précise, heure à laquelle le nouveau traité prenait effet. Le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, a tiré sur une corde pour abattre une section de la clôture, sous les acclamations d’une foule massée à la frontière.

L’accord, fruit de plusieurs années de négociations engagées après le Brexit, supprime la nécessité de contrôles aux passages de personnes et de marchandises entre Gibraltar et l’Espagne. Le territoire britannique rejoint ainsi la zone de libre circulation européenne, dont il était exclu depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.

La frontière physique entre Gibraltar et l’Espagne existait sous différentes formes depuis 118 ans. Sa disparition partielle revêt une portée symbolique forte pour les quelque 34 000 habitants du Rocher, dont beaucoup travaillent ou ont de la famille de l’autre côté de la frontière, ainsi que pour les milliers de travailleurs frontaliers espagnols qui rejoignent Gibraltar chaque jour.