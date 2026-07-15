Bruxelles : six morts dans l’incendie de la tour OXY, le chantier placé sous scellés

Six personnes ont perdu la vie dans l’incendie survenu mardi sur le chantier de rénovation de la tour OXY, située place De Brouckère, en plein centre de Bruxelles. Le drame s’est produit alors que des ouvriers intervenaient dans l’immeuble en rénovation. Les secours ont retrouvé les corps des victimes dans une cage d’ascenseur. Deux autres travailleurs ont également été grièvement brûlés et pris en charge par les services d’urgence.

Les opérations de recherche sont désormais terminées. Les autorités belges poursuivent l’identification des victimes afin d’informer leurs familles, tandis que les deux blessés restent hospitalisés. Le chantier a été placé sous scellés afin de préserver les éléments nécessaires aux investigations.

Une enquête privilégie la piste de l’accident

L’auditorat du travail, compétent pour les accidents survenus dans le cadre professionnel, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises du sinistre. À ce stade, la piste d’un accident est privilégiée, même si aucune conclusion définitive n’a encore été arrêtée.

Plusieurs expertises techniques sont en cours pour établir l’origine de l’incendie et vérifier le respect des règles de sécurité sur le chantier. Les autorités devront également déterminer si d’éventuelles défaillances matérielles ou organisationnelles ont contribué au drame. Ce sinistre constitue l’un des accidents de chantier les plus meurtriers survenus en Belgique ces dernières années.