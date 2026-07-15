Lauryn Hill retrouve Paris pour un concert unique à l’Accor Arena

Huit ans après son dernier concert parisien en solo, Lauryn Hill fera son retour sur la scène de l’Accor Arena le 2 septembre 2026. L’icône américaine du hip-hop et de la soul, déjà passée par la salle en 2024 avec les Fugees, retrouvera cette fois son public pour une date unique. Les billets seront mis en vente le vendredi 17 juillet à partir de 10 heures.

Une légende du hip-hop de retour sur scène

Révélée dans les années 1990 avec les Fugees grâce à des titres devenus cultes comme Killing Me Softly ou Ready or Not, Lauryn Hill a marqué l’histoire de la musique avec son premier album solo, The Miseducation of Lauryn Hill. Sorti en 1998, ce disque, qui reste à ce jour son unique album studio, lui a valu cinq Grammy Awards en 1999, dont celui du meilleur album de l’année.

Pour ce concert parisien, l’artiste sera accompagnée de ses fils YG Marley et Zion Marley, annoncés comme invités spéciaux. En mai dernier, Lauryn Hill s’était également confiée sur Instagram au sujet de sa carrière discographique, expliquant combien il était difficile de préserver un espace de création fidèle à ses convictions tout en faisant face à l’épuisement.

Un retour attendu après un précédent concert mouvementé

La dernière prestation parisienne en solo de Lauryn Hill, en 2018, avait laissé des souvenirs contrastés. Le premier de ses deux concerts à l’Accor Arena avait été marqué par plus de deux heures et demie de retard, avant un spectacle écourté à une cinquantaine de minutes. Connue pour ses retards récurrents, la chanteuse avait ensuite présenté ses excuses à ses fans sur les réseaux sociaux, les remerciant pour leur patience, avant de livrer une performance largement saluée lors de la seconde soirée.

Ce nouveau rendez-vous est donc particulièrement attendu par les admirateurs de l’artiste, qui espèrent retrouver sur scène celle qui demeure l’une des figures les plus influentes du rap et du R&B depuis plus de vingt-cinq ans.