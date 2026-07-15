Stan Douglas au Jeu de Paume pour une rétrospective exceptionnelle

Le Jeu de Paume consacrera, du 20 octobre 2026 au 10 janvier 2027, une grande exposition à l’artiste canadien Stan Douglas. Intitulée Parallax, cette rétrospective réunira une quarantaine d’œuvres et constituera la plus importante monographie dédiée à l’artiste en France depuis plus de trente ans. Coproduite avec le Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), elle retracera près de quarante ans de création à travers des installations vidéo, des films et des séries photographiques.

Une œuvre qui interroge les images et l’Histoire

Né à Vancouver en 1960, Stan Douglas développe depuis la fin des années 1980 un travail qui mêle photographie, cinéma et arts visuels. Ses œuvres explorent la manière dont les images participent à la construction de notre mémoire collective et influencent notre compréhension de l’Histoire. En s’appuyant sur des événements réels ou des contextes historiques précis, il met en lumière les récits oubliés, les points de vue minoritaires et les mécanismes qui façonnent notre perception du passé.

Le titre de l’exposition fait référence au phénomène de parallaxe, qui désigne le changement de position apparente d’un objet selon l’endroit d’où on l’observe. Une notion qui résume la démarche de l’artiste : montrer qu’aucun regard n’est totalement objectif et que toute représentation dépend du point de vue adopté. À travers ce parcours, les visiteurs découvriront comment Stan Douglas questionne les liens entre image, mémoire et pouvoir en proposant une lecture multiple de l’Histoire.

Plus de 40 créations réunies

L’exposition rassemblera une quarantaine de créations réalisées entre la fin des années 1980 et aujourd’hui. Films, installations immersives et photographies permettront d’appréhender l’évolution de son œuvre, tout en mettant en évidence les thèmes qui la traversent : les mutations sociales, les technologies de l’image, les récits historiques et les enjeux de représentation.

Après son passage au Jeu de Paume, Parallax poursuivra son itinérance au MACBA de Barcelone en 2027. Cet événement s’annonce comme l’un des rendez-vous majeurs de la saison culturelle parisienne, offrant au public français l’occasion de redécouvrir un artiste dont le travail occupe une place essentielle sur la scène internationale de l’art contemporain.