Affaire Lyhanna : Jérôme Barella mis en examen pour viol et meurtre, la perpétuité désormais encourue

Le principal suspect dans la mort de Lyhanna a été présenté ce mercredi 15 juillet à un juge d’instruction à Agen. Déjà mis en examen pour enlèvement et séquestration, l’homme de 41 ans doit maintenant répondre du viol et du meurtre de la collégienne de 11 ans retrouvée morte dans un silo agricole du Gers.

Une nouvelle mise en examen après une longue audition

Jérôme Barella a été mis en examen pour le viol et le meurtre de Lyhanna à l’issue de son interrogatoire devant un juge d’instruction. Extrait de sa cellule du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, il a été conduit mercredi matin au palais de justice d’Agen sous importante escorte policière. Son audition a commencé vers 9h30, avant une interruption à la mi-journée puis une reprise dans l’après-midi. Le convoi transportant le suspect a quitté le tribunal en fin de journée. Cette comparution était la première depuis la découverte du corps de Lyhanna et la réception des différentes expertises médico-légales.

Le juge d’instruction lui a notifié les qualifications de meurtre sur mineure de moins de 15 ans précédé ou accompagné d’un viol, ainsi que de viol sur mineure de moins de 15 ans par violence, contrainte, menace ou surprise. Ces nouvelles poursuites s’ajoutent à sa mise en examen initiale pour enlèvement et séquestration.

L’autopsie a établi que Lyhanna avait été violée

Jérôme Barella avait été mis en examen une première fois le 1er juin, quelques jours après la disparition de la collégienne. À cette date, le corps de l’enfant n’avait pas encore été retrouvé et les enquêteurs ne disposaient pas des conclusions des examens médico-légaux. Le suspect avait alors exercé son droit au silence devant le magistrat. Les résultats de l’autopsie, connus le 24 juin, ont établi que Lyhanna avait subi un viol. Les examens n’ont cependant pas permis de déterminer avec certitude la cause précise de sa mort. À la suite de ces conclusions, le procureur d’Agen avait demandé l’élargissement de la mise en examen dans le cadre d’un réquisitoire supplétif. Le juge d’instruction a désormais officiellement retenu ces nouvelles qualifications. Jérôme Barella encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sa mise en examen ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Il reste présumé innocent tant qu’aucun jugement définitif n’a été rendu.

Lyhanna avait disparu à la sortie de son collège

L’enquête avait débuté le vendredi 29 mai lorsque les parents de Lyhanna avaient signalé sa disparition. La collégienne de 11 ans avait quitté son établissement scolaire à Fleurance, dans le Gers, avant d’être aperçue dans la voiture de Jérôme Barella. Rapidement identifié grâce aux investigations et aux images de vidéosurveillance, l’homme avait été interpellé dès le lendemain. Lors de sa garde à vue, il avait affirmé avoir conduit l’enfant près de la piscine municipale de Fleurance avant de rentrer chez lui. Ses déclarations avaient été considérées comme imprécises et fragilisées par les éléments recueillis au cours de l’enquête. Présenté à un juge le 1er juin, Jérôme Barella avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans, puis placé en détention provisoire.

Le corps découvert dans un silo agricole désaffecté

Après plusieurs jours de recherches, le corps de Lyhanna avait été retrouvé le 4 juin dans un silo agricole désaffecté situé à Puycasquier, dans le Gers. Jérôme Barella avait travaillé sur ce site par le passé. La découverte du corps avait entraîné de nouvelles investigations scientifiques et techniques. Les enquêteurs avaient procédé à des prélèvements, à l’examen des lieux et à différentes analyses destinées à reconstituer le déplacement de l’enfant et les circonstances de sa mort.

Une perquisition menée au domicile du suspect

Le 6 juillet, les gendarmes de la section de recherches de Toulouse avaient également perquisitionné le domicile de Jérôme Barella à Montestruc-sur-Gers. Le suspect avait été extrait de prison et conduit sur place pendant les opérations. Les investigations menées dans la maison visaient notamment à rechercher de nouveaux indices matériels et à vérifier les informations recueillies depuis la découverte du corps. Les résultats des expertises, des analyses techniques et de cette perquisition ont été présentés au suspect pendant son interrogatoire du 15 juillet.

Jérôme Barella reste détenu à l’isolement

Après sa nouvelle mise en examen, Jérôme Barella demeure placé en détention provisoire. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, où il se trouve à l’isolement depuis le début du mois de juin. L’instruction doit maintenant se poursuivre afin de préciser les circonstances exactes de la mort de Lyhanna, de confronter les résultats des différentes expertises et de déterminer le déroulement des faits entre la sortie du collège et la découverte du corps. Les magistrats pourront de nouveau interroger le suspect, organiser des confrontations et ordonner des investigations complémentaires.