Rachat de SFR : l’Autorité de la concurrence française va examiner le projet d’Orange, Bouygues et Free

La Commission européenne a décidé de confier à l’Autorité de la concurrence française l’examen du projet de rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Iliad, maison mère de Free. L’institution européenne considère que l’autorité nationale est la mieux placée pour évaluer les conséquences de cette opération sur le marché français des télécommunications.

Les trois opérateurs avaient conclu en juin un protocole d’accord visant à reprendre leur concurrent. La répartition des actifs de SFR entre les différents acquéreurs doit désormais faire l’objet d’une analyse approfondie, notamment afin de déterminer si l’opération risque de réduire la concurrence ou d’entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Un marché qui pourrait passer de quatre à trois grands opérateurs

Le projet pourrait profondément modifier le paysage français des télécoms, actuellement structuré autour de quatre grands acteurs : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. La disparition de SFR comme opérateur indépendant ramènerait le marché à trois concurrents principaux, une évolution susceptible d’avoir des effets sur les abonnements mobiles, l’accès à Internet et les investissements dans les réseaux.

L’Autorité de la concurrence devra examiner les garanties proposées par les entreprises et pourra autoriser l’opération, l’interdire ou imposer des engagements, comme la cession de certains actifs. Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué pour la décision finale, qui conditionnera la réalisation du rachat.