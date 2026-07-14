Émirats arabes unis : DP World prépare un nouveau port pour contourner le détroit d’Ormuz

L’opérateur portuaire émirati DP World prévoit de construire un nouveau port et un terminal à conteneurs sur la côte est des Émirats arabes unis afin de réduire sa dépendance au port de Jebel Ali et de sécuriser ses routes commerciales. L’information a été révélée par le Financial Times, qui cite des sources proches du dossier.

Le projet prévoit le développement d’un port polyvalent dans l’émirat de Fujaïrah, situé sur le golfe d’Oman, ainsi que la création d’un nouveau terminal au sein du port déjà existant. Cette localisation permettrait aux navires d’accéder directement à l’océan Indien sans emprunter le détroit d’Ormuz, un passage stratégique régulièrement exposé aux tensions géopolitiques.

Un enjeu stratégique pour le commerce régional

Le détroit d’Ormuz constitue l’une des principales voies maritimes mondiales pour le transport des hydrocarbures et des marchandises. En développant des infrastructures sur la façade orientale des Émirats arabes unis, DP World cherche à renforcer la résilience de sa chaîne logistique face aux risques de perturbation dans cette zone sensible.

Selon le Financial Times, les discussions autour de ce projet sont toujours en cours. Ni DP World ni les autorités émiriennes n’ont, à ce stade, communiqué officiellement sur le calendrier ou le montant des investissements envisagés.