Le leasing social pour les voitures électriques rouvre ce jeudi 16 juillet

Le dispositif qui permet de louer un véhicule électrique à partir de 94 euros par mois reprend pour sa troisième édition, sous conditions de ressources et de trajets domicile-travail.

Le leasing social entame sa troisième campagne annuelle à partir de ce jeudi 16 juillet. Cette aide publique permet aux ménages modestes de louer une voiture électrique moyennant un loyer mensuel démarrant à 94 euros. Le dispositif cible les Français dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds et qui parcourent un kilométrage minimum entre leur domicile et leur lieu de travail. L’objectif reste d’accélérer la transition vers la mobilité électrique pour les foyers qui en ont le plus besoin au quotidien.

Conditions d’éligibilité et offre de véhicules

Trente modèles répartis sur quatorze marques figurent au catalogue proposé aux candidats éligibles. Les constructeurs participants ont adapté leurs offres pour répondre aux exigences du programme. La formule de location longue durée intègre l’assurance et l’entretien du véhicule. Les demandeurs doivent remplir un dossier attestant de leur situation fiscale et de leurs déplacements professionnels réguliers. Les attributions se font dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée par l’État.

La reconduction du leasing social confirme la volonté des pouvoirs publics de rendre accessible le véhicule électrique aux catégories sociales les plus exposées aux contraintes de mobilité. Les deux premières éditions avaient rapidement épuisé les contingents disponibles. Les candidats sont donc invités à déposer leur demande sans tarder pour maximiser leurs chances d’obtenir une réponse favorable dans les semaines qui viennent.