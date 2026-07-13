Braquage du Louvre : le cerveau du vol aurait regretté de ne pas avoir pris davantage

Deux hommes soupçonnés d’avoir dérobé pour 88 millions d’euros de joyaux de la Couronne au Louvre en octobre 2025 ont déclaré aux enquêteurs que le cerveau présumé de l’opération estimait qu’ils « auraient pu prendre plus ».

Deux hommes soupçonnés d’avoir dérobé pour 88 millions d’euros de joyaux de la Couronne au Louvre en octobre 2025 ont déclaré aux enquêteurs que le cerveau présumé de l’opération estimait qu’ils « auraient pu prendre plus ».

Le butin était colossal, mais pas suffisant aux yeux de celui qui aurait orchestré le cambriolage. Selon des transcriptions d’auditions citées par Le Monde, les deux suspects interrogés le mois dernier par des juges d’instruction ont rapporté que le commanditaire présumé du vol se serait montré déçu par le résultat du coup.

Le braquage avait eu lieu en octobre 2025 au musée du Louvre, à Paris. Les malfaiteurs avaient notamment emporté une couronne ornée de pierres précieuses portée au XIXe siècle par l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. La valeur totale des pièces dérobées est estimée à 88 millions d’euros, soit environ 75 millions de livres sterling.

L’affaire avait fait la une des médias du monde entier et provoqué la démission du directeur du musée. Les deux juges d’instruction chargés du dossier ont auditionné les suspects le mois dernier, et les transcriptions de ces interrogatoires offrent un éclairage inédit sur le déroulement du cambriolage.