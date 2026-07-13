Le concert du 14 Juillet sera diffusé dans 70 pays

Le spectacle de musique classique qui clôture la fête nationale au Champ-de-Mars sera retransmis à l’international ce lundi.

Le concert de musique classique qui marque traditionnellement la fin des célébrations du 14 Juillet au Champ-de-Mars sera diffusé lundi dans 70 pays. Cette retransmission internationale illustre le rayonnement de l’événement parisien, qui clôture chaque année la fête nationale en direct depuis 2013.

Un rayonnement international

L’édition 2026 confirme l’audience mondiale acquise par ce rendez-vous musical gratuit, organisé sur l’esplanade du Champ-de-Mars. La formule associe répertoire classique et cadre emblématique, avec la tour Eiffel pour toile de fond.

Cette diffusion dans plusieurs dizaines de pays témoigne de l’attractivité du modèle français pour les grandes célébrations nationales. Le concert reste accessible gratuitement sur place pour les Parisiens et visiteurs présents au pied de la tour Eiffel.