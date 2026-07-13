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Le concert du 14 Juillet sera diffusé dans 70 pays

13 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le spectacle de musique classique qui clôture la fête nationale au Champ-de-Mars sera retransmis à l’international ce lundi.

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Le concert du 14 Juillet sera diffusé dans 70 pays

Le concert de musique classique qui marque traditionnellement la fin des célébrations du 14 Juillet au Champ-de-Mars sera diffusé lundi dans 70 pays. Cette retransmission internationale illustre le rayonnement de l’événement parisien, qui clôture chaque année la fête nationale en direct depuis 2013.

Un rayonnement international

L’édition 2026 confirme l’audience mondiale acquise par ce rendez-vous musical gratuit, organisé sur l’esplanade du Champ-de-Mars. La formule associe répertoire classique et cadre emblématique, avec la tour Eiffel pour toile de fond.

Cette diffusion dans plusieurs dizaines de pays témoigne de l’attractivité du modèle français pour les grandes célébrations nationales. Le concert reste accessible gratuitement sur place pour les Parisiens et visiteurs présents au pied de la tour Eiffel.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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