Singapour : un étudiant français risque 2 ans de prison après avoir léché une paille et l’avoir replacée dans un distributeur

Un étudiant français de 18 ans, Didier Gaspard Owen Maximilien, est poursuivi par la justice singapourienne après avoir publié une vidéo le montrant en train de retirer une paille d’un distributeur automatique de jus d’orange, de la lécher, puis de la remettre dans le compartiment destiné aux clients. Les faits remontent au 12 mars 2026. La scène, filmée par le jeune homme, a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, où elle a rapidement suscité de nombreuses réactions et provoqué une vive émotion à Singapour.

Deux chefs d’accusation retenus

Le jeune Français est poursuivi pour dégradation volontaire (“mischief”) et trouble à l’ordre public (“public nuisance”). Selon les documents judiciaires, la société iJooz, exploitant du distributeur concerné, a dû retirer et remplacer les 500 pailles présentes dans la machine après l’incident. L’entreprise a également procédé à une désinfection complète de l’appareil. Les autorités lui reprochent également d’avoir filmé la scène puis diffusé la vidéo en ligne, contribuant à sa large diffusion.

Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement

À Singapour, l’infraction de dégradation volontaire est passible d’une peine pouvant atteindre 2 ans de prison, d’une amende ou des deux. Le chef d’accusation de trouble à l’ordre public prévoit, de son côté, une peine maximale de 3 mois d’emprisonnement, une amende pouvant atteindre 2.000 dollars singapouriens, ou les deux. À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée et le jeune homme n’a pas encore plaidé coupable ou non coupable.

Un étudiant autorisé à quitter temporairement Singapour

Inscrit à l’ESSEC Business School à Singapour, Didier Gaspard Owen Maximilien avait obtenu l’autorisation exceptionnelle de quitter temporairement le territoire afin d’effectuer un déplacement universitaire obligatoire aux Philippines, indispensable à la validation de son cursus. De retour à Singapour, il a comparu de nouveau devant le tribunal. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, la procédure judiciaire étant toujours en cours.