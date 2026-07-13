Saint-Étienne : deux personnes en garde à vue après une agression à caractère homophobe dans un bar

Deux personnes ont été placées en garde à vue après une violente agression survenue dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet devant le ZanzyBar, un établissement du centre-ville de Saint-Étienne identifié comme un bar gay. Les faits se sont produits peu après 1 heure du matin, rue de la Résistance, lorsqu’un groupe d’individus est descendu d’un véhicule avant de s’en prendre à plusieurs personnes présentes en terrasse.

L’altercation a fait plusieurs blessés. Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs clients ont reçu des coups et l’un d’eux a été blessé à la main par un éclat de verre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour prendre en charge les victimes, tandis que les forces de l’ordre ont rapidement sécurisé les lieux et ouvert une enquête.

Une enquête ouverte pour retrouver l’ensemble des auteurs

Grâce au relevé de la plaque d’immatriculation du véhicule par des témoins, les policiers ont pu identifier les suspects. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises des faits et d’identifier d’éventuels autres participants à l’agression.

Les autorités ont condamné ces violences, considérées comme une agression à caractère homophobe. La préfecture de la Loire a rappelé que « l’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit », tandis que la Ville de Saint-Étienne a apporté son soutien aux victimes et annoncé sa participation à un rassemblement de solidarité organisé lundi 13 juillet devant l’établissement.