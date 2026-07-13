Ursula von der Leyen réclame des restrictions d’âge sur les réseaux sociaux

La présidente de la Commission européenne a annoncé ce dimanche ses arbitrages sur la régulation des plateformes numériques, après avoir reçu les conclusions d’experts indépendants.

Ursula von der Leyen a réclamé ce dimanche l’instauration de restrictions liées à l’âge sur les plateformes de réseaux sociaux. La présidente de la Commission européenne a fait cette annonce lors d’un discours prononcé devant l’institution européenne, quelques heures après avoir reçu les recommandations d’un groupe d’experts indépendants. Ces conclusions, remises le 13 juillet, plaident pour un encadrement plus strict de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux.

Une feuille de route pour Bruxelles

Les arbitrages dévoilés par Ursula von der Leyen marquent une nouvelle étape dans la volonté de Bruxelles de réguler les géants du numérique. L’Europe cherche à protéger les jeunes utilisateurs face aux contenus inappropriés et aux risques psychologiques documentés par plusieurs études ces dernières années. Les modalités précises de ces restrictions restent à définir, mais l’orientation politique est désormais claire.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts européens pour imposer des obligations aux plateformes numériques. La Commission européenne dispose désormais d’une feuille de route pour transformer ces recommandations en mesures concrètes, qui devront être négociées avec les États membres et le Parlement européen avant leur adoption définitive.